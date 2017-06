Geld bleibt in Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der "Beeskow-Gutschein" ist eine Erfolgsgeschichte und inzwischen ein beliebtes Geschenk. Im vergangenen Jahr sind damit 190 000 Euro in Beeskow umgesetzt worden. "Das sind 80 000 Euro mehr als im Jahr zuvor", berichtete Bürgermeister Frank Steffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579267/

Mit dem Beeskow-Gutschein kann man in 53 Geschäften, Tankstellen und Einrichtungen bezahlen. Die Gutscheine gibt es in der Touris-Information in einem Wert von 5, 10 und 20-Euro.