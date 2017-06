artikel-ansicht/dg/0/

Kassel (dpa) Syrische Asylbewerber aus von Rebellen besetzten Gebieten müssen als Flüchtlinge anerkannt werden. Mit dieser Entscheidung hat der hessische Verwaltungsgerichtshof am Dienstag in Kassel drei Männern aus Syrien recht gegeben. Sie waren Ende 2015 nach Deutschland gekommen. Die Kasseler Richter sahen es als begründet an, dass den Männern in ihrem Heimatland politische Verfolgung droht. Die Syrer hatten sich dem Wehrdienst in ihrer Heimat entzogen. (AZ 3 A 3040/16.A)