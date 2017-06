Feuerwehreinsatz wegen Mülleimerbrand

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Weil ein Mülleimer auf einer öffentlichen Damentoilette am Busbahnhof in Brand geraten war, mussten am Sonntagnachmittag zahlreiche Feuerwehrkräfte die Flammen löschen. Zuvor war die Polizei informiert worden, weil Passanten Brandgeruch bemerkt hatten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell im Griff.