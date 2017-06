artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579271/

Natürlich wird das abendliche Feuerwerk im Schlosspark Neuhardenberg den gewohnten Höhepunkt der Neuhardenberg-Nacht darstellen. Das verrät Imke Tramnitz von der Stiftung Schloss Neuhardenberg vorab. Seit 2002 wird im Frühsommer Neuhardenbergnacht gefeiert.

Das Hauptprogramm gestaltet am 10. Juni wieder eine Gruppe internationaler Theater- und Performancekünstler mit Sitz in Frankreich: Compagnie Transe Express heißt die Formation, die sich 1982 gründete. Mit Tanzeinlagen, Flugartistik und Musik begeistert die Gruppe weltweit großes Publikum, eröffnete auch die Olympischen Spiele in Albertville im Jahr 1992 und trat bei der Eröffnung der Ski Championship in Frankreich 2009 auf. In über 50 Länder sind die Künstler bereits gereist.

In Neuhardenberg will die Truppe die Zuschauer auf eine Reise aus den Tiefen des Ozeans bis auf den Mond nehmen und dabei tänzerisch und musikalisch die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde darstellen. Die Geschichte, die die Akrobaten auf die Bühne bringen wollen, ist inspiriert von Jules Vernes phantastischem Roman "Von der Erde zum Mond" aus dem Jahr 1865.

"Das Programm beginnt um 19 Uhr und wird an verschiedenen Stellen im Park verschiedene Acts bieten", verspricht Imke Tramnitz. Die Schlossküche wird wieder kulinarische Überraschungen bereit halten. "Ein Fest für alle Sinne", fasst die Pressesprecherin den Abend zusammen. Durch den illuminierten Park wird wieder der sanfte Riese "Dundu" schreiten, die Mabó-Band aus Italien verzaubert mit ihren Klängen und Niederländer präsentieren die "Lebende Couch". Alle Programmpunkte bis auf den Auftritt des Compagnie Transe Express - ab 22 Uhr - werden zweimal zu sehen sein. Los geht es um 18.50 Uhr mit Plunge Boom aus Großbritanien.

Auch nach dem Freiluft-Großereignis, für das wie immer kein Eintritt verlangt wird, geht es im und um das Schloss kulturell weiter durch den Sommer. Konzerte und Lesungen stehen auf dem gut durchmischten Veranstaltungsprogramm.

Die Reihe "Kino trifft Kulinarik" im Neuhardenberger Sommergarten wird kuratiert von Dieter Kosslick, dem Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin.

Am 2. Juli gibt der politische Liedermacher Konstantin Wecker in Neuhardenberg ein Konzert. Begleitet wird er von Jo Barnickel am Klavier und von der Cellistin Fany Kammerlander.

Wie schon in den Vorjahren wird es wieder einen Workshop mit anschließendem Konzert geben. Den Programmpunkt Meisterschüler-Meister unterstreicht Imke Tramnitz. Unter den Meisterschülern befinden sich vor allem Preisträger des Musikwettbewerbs "Jugend musiziert". Am Ende des Workshops wird das Erlernte aufgeführt, teilweise sind bereits die Proben öffentlich.

Infos im Internet unter www.schlossneuhardenberg.de