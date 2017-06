Rekordversuch gescheitert: Riesensandburg zusammengestürzt

artikel-ansicht/dg/0/

Binz (dpa) Der Rekordversuch zum Bau einer Riesensandburg auf der Insel Rügen ist gescheitert. Bei der Abnahme der letzten Verschalung sei am Dienstag ein Riss entstanden, in dessen Folge die Sandburg auf dem Ausstellungsgelände in Binz weitgehend zusammenstürzte. „Wir sind alle sehr, sehr traurig“, sagte Bianca Lohr vom Sandskulpturenfestival Rügen. Vor allem um die Arbeit der Künstler, die bereits Türmchen aus dem gepressten Sandberg geschnitten hatten, sei es sehr schade.

Ein Wiederaufbau der etwa 16 Meter hohen Burg sei nicht möglich. Der Sand müsste neu in Blöcken gepresst und gestapelt werden. „Für dieses Jahr ist das Vorhaben wohl gescheitert.“ Auch sei das Projekt mit einem sechsstelligen Betrag finanziell aufwendig gewesen.

Aktuell liegt der Rekord für die höchste Sandburg nach Angaben der Veranstalter bei 14,86 Meter. Er war im Februar in Indien aufgestellt worden. Thomas van den Dungen, Betreiber des Sandskulpturenfestivals auf Rügen, wollte nun den Rekord toppen. Van Dungen hatte bereits drei Sandrekorde aufgestellt - den für die längste Sandburg im Jahr 2011 in Glowe auf Rügen, den für die höchste per Hand gebaute Sandburg und den für die meisten in einer Stunde gebauten Sandburgen (2013 in St. Peter-Ording). Am Samstag sollte der Bau als weltgrößte Sandburg von den Richtern von „Guinness World Records“ abgenommen werden.

Für das Riesensandburg-Projekt waren im Mai mehr als 5000 Tonnen in Sandblöcken gepresster Sand aufgetürmt worden, aus dem das etwa 16 Meter hohe Riesenkunstwerk entstehen sollte. Elf sogenannte Sandkünstler hatten damit begonnen, aus dem gepressten Sand eine Burgenlandschaft zu schnitzen. Zug um Zug waren dafür die Verschalungen der gepressten Blöcke entfernt worden. Bei der Abnahme der letzten Verschalung am Dienstag riss der Sand und die Burg stürzte ein, die Spitze brach zur Seite und der Sand bröselte über die Seitenflächen. Von dem 16 Meter-Gebilde sei nun noch ein elfeinhalb Meter hoher Sandberg übrig.

Über die Ursache des Einsturzes besteht bislang Unklarheit. Es könne die Statik gewesen sein, sagte Lohr. Vielleicht sei auch zu viel oder zu wenig Wasser im Sand verarbeitet worden. Vielleicht sei der Riss bereits beim Pressen des Sandes entstanden und erst jetzt bei der Abnahme der Verschalung zu Tage getreten. Die Veranstalter überlegen, das Projekt später - voraussichtlich im nächsten Jahr - noch einmal zu starten.

