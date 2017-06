TSGL-Nachwuchs im Kreis der Großen

artikel-ansicht/dg/0/

Als Vizemeister des Regionalbereiches Nordost hinter dem Berliner TSC hatte sich erstmals in der Vereinsgeschichte eine Jugend-Mannschaft der Randberliner für ein solches Meisterschaftsturnier qualifiziert. Gespielt wurde in der Bayernwerk Sportarena und der Halle des Luise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching - zunächst in vier Vierergruppen, aus denen sich die Sieger direkt für das Viertelfinale qualifizierten, während die Zweit- und Drittplat-zierten in Überkreuzvergleichen ums Weiterkommen stritten und die Vorrunden-Letzten die Plätze 13 bis 16 ausspielten.

Die Schöneicher trafen zum Auftakt auf den VfB Friedrichshafen, als Meister des Regionalbereiches Süd einer der Turnierfavoriten. Aber die Jungs vom Bodensee rieben sich zunächst die Augen, als sie Mitte des ersten Satzes einem beachtlichen Rückstand hinterherlaufen mussten. Danach erhöhten sie jedoch den Druck und siegten mit 2:0 (25:14, 25:16).

Gegen den Oldenburger TB, Nordwest-Meister und mit vielen bekannten Gesichtern aus dem Volleyballinternat Frankfurt am Main, einer Ausbildungsstätte des deutschen Verbandes, entschied die TSGL nach einer enormen Aufholjagd und dank guter Aufschläge von Lennart Salabarria den ersten Satz mit 25:22 für sich. Der Schwung konnte jedoch nicht mitgenommen werden (16:25), und auch im Tiebreak wachten die jungen Schöneicher zu spät auf, mussten sich in einem knappen und stimmungsvollen Spiel letztlich 9:15 geschlagen geben.

Um in die nächste Runde zu gelangen, musste für das Team des Trainer-Duos René Jerratsch und Anja Müller so gegen Südwest-Vize TuS Kriftel, der ebenfalls viele Spieler aus Frankfurt aufstellte, ein Sieg her. Leider aber lief in dieser Begegnung überhaupt nichts zusammen. Mit der schwächsten Leistung des Turniers verabschiedeten sich die Randberliner aus dem Kampf ums Viertelfinale (-17, -15).

Die Friedrichshafener wurden ungeschlagener Gruppensieger, zudem erreichten SüdwestMeister TGM Mainz-Gonsenheim, die einheimischen Unterhachinger - die sich als Dritterim Südosten hinter Bayern-Meister ASV Dachau und dem VGF Marktredwitz sportlich eigentlich gar nicht qualifiziert hatten - und die TuB Bocholt, Titelträger des Regionalbereiches West, auf direktem Wege die Runde der besten Acht. Ihnen folgten Dachau, Kriftel, Oldenburg und Ost-Meister VC Gotha (2:1 gegen den Berliner TSC).

Zwei Viertelfinals gingen über den Tiebreak, um den Einzug ins Endspiel setzten sich der ASV Dachau gegen die TGM Gonsenheim (23, 17) und der TV Unterhaching gegen den VfB Friedrichshafen (20, 23) jeweils in zwei Sätzen durch. Das Finale schließlich entschieden die von Ex-Bundesliga-Coach Mihai Padretu trainierten Gastgeber, im Vorjahr Vize-Meister der Altersklasse U18, nach Satzrückstand in drei Durchgängen für sich (-19, 17, 12).

Die vier Gruppenletzten spielten derweil um die Ränge 13 bis 16. Und dabei gelang der TSGL Schöneiche in der mittlerweile sehr warmen Halle gegen den schleswig-holsteinischen SC Strande, Vizemeister des Regionalbereiches Nord, nach spannenden Ballwechseln im Tiebreak endlich der erste Sieg bei einer deutschen Meisterschaft (-21, 19, 13). Auch das Duell um Platz 13 gegen den TV Rottenburg ging über die volle Distanz, da es der TSGL nach verlorenem ersten Satz gelang, die einfachen Fehler abzustellen. Dennoch gab es nach einem Auf und Ab die vierte Niederlage des Turniers (-20, 20, -13) - für einige Spieler der Schöneicher Zweitbundesliga-Mannschaft wie die Co-Kapitäne Daniel Hähnert und Lennart Salabarria sowie Sebastian Grösch der letzte Auftritt im Nachwuchsbereich.

"Schon die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften war natürlich ein großer Erfolg. Und als kleiner Verein haben wir uns in einem Turnier auf hohem Niveau mit Mannschaften, die zum Teil mit Nationalmannschaftskadern bestückt sind, sehr ordentlich verkauft", zog TSGL-Co-Trainerin Anja Müller eine durchaus positive Bilanz.