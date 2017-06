Am Ende der Reit-Wasserspiele lacht die Sonne

artikel-ansicht/dg/0/

Wustrow (MOZ) Zufrieden zeigte sich Anja Daue-Thieme, Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Wustrow, am Ende des zweitägigen Pfingst-Reitturniers. "Wir haben tollen Sport in den Reitpferdeprüfungen zu Gesicht bekommen", resümierte sie. Die 56. Auflage hat trotz komplett verregneten ersten Turniertages die Erwartungen des Vereins erfüllt.

Der Auftakt des zweitägigen Turniers stand wahrlich unter keinem guten Stern: Pünktlich mit Turnierbeginn setzte Regen ein und das Schmuddelwetter sollte sich im Laufe des Tages immer weiter verstärken. Kein Wunder, dass die sympathische Vereinschefin ihre Felle im wahrsten Sinn des Wortes bereits davonschwimmen sah. "Am Vormittag war es mit dem Regen noch so am Rand des Erträglichen, aber der Nachmittag brachte dann durchweg Starkregen. Ich hätte angesichts der Wassermassen wirklich heulen können", machte Daue-Thieme aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Einem Wolkenbruch folgte die nächste Dusche, pitschnass und durchnässt bis auf die Haut hatten die Wustrower Veranstalter sowie die Reiter und Pferde dem ausgiebigen Landregen einzig und allein Humor und Durchhaltevermögen entgegenzusetzen. "Nein, Spaß bereitet der Dauerregen gewiss keinem, aber da wir nicht aus Zucker sind und solange der Boden im Parcours die Prüfungen zulässt, machen wir weiter", untermauerten Andreas Groth und Anja Daue-Thieme, dass die Reitsportszene durchaus über Nehmerqualitäten verfügt.

Der zweite Turniertag zauberte der Vereinschefin des RFV Wustrow ob des nun vorherrschenden Sonnenscheins dann doch wieder ein Lächeln ins Gesicht. Die Regenfront war über Nacht abgezogen und allerbestes Frühsommerwetter lockte am Pfingstmontag hunderte von Reitsportfreunden auf die hervorragend präparierte Reitsportanlage.

Mit Questino setzte sich Kati Lekander vom PferdeSG Gut Angermünde beim Großen Preis von Wustrow, einer Springprüfung der Klasse S* Siegerrunde, durch. Die Finnin landete gleich einen Doppelerfolg. Sie blieb mit Questino im Umlauf als einzige Starterin fehlerfrei. Das gleiche Kunststück gelang der Finnin auch in der Siegerrunde in der Zeit von 48,60 Sekunden. Mit vier Fehlerpunkten ritt Lekander dann noch mit Queenie auf den zweiten Rang, gefolgt von Nick Lindner auf Lord`z Lilo vom Blankenfelder SV sowie Nic Lengemann mit Chagall vom Ländlichen Reiterverein Münchehofe. Unter dem Jubel der Fans drehte die siegreiche Finnin dann zum Abschluss noch auf dem Sachpreis, einem Drahtesel, die verdiente Ehrenrunde.