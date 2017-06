Kluge zurück zu seiner "alten Liebe"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Roger Kluge ist es wieder einmal ein Abstecher zu seiner "alten Liebe". Der in Eisenhüttenstadt geborene, mittlerweile aber in Berlin beheimatete Radprofi vom australischen Team Orica ist einer der prominentesten Starter bei den deutschen Bahn-Meisterschaften, die heute in der Frankfurter Oderlandhalle mit der Entscheidung in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung der Männer beginnen.