Strom vom Rangierbahnhof

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Actensys GmbH aus dem bayrischen Ellzee will auf dem Areal des einstigen Rangier- und Güterbahnhofs einen Solarpark mit insgesamt 20 Hektar Fläche errichten. Am Donnerstag wollen die Stadtverordneten einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen.

Solarstrom wird in Frankfurt bereits auf mehreren Flächen erzeugt. Die größten Anlagen stehen auf der ehemaligen Mülldeponie in Seefichten, an der Oder im Solarpark Winterhafen und nahe dem Messegelände. Alle drei Anlagen waren in den Jahren 2010 und 2011 von der Vispiron Engineering GmbH München errichtet worden. Das Unternehmen hatte auch das Solar-Testfeld auf dem Drachenberg, auf dem verschiedene Hersteller ihre Solaranlagen testen können, gebaut.

Nun sollen in Frankfurt weitere große Solarfelder installiert werden. Diesmal im Westen der Stadt. Am Donnerstag wird die Stadtverordnetenversammlung über einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befinden. Damit sollen die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für den Bau eines dreiteiligen Solarparks auf den Flächen des einstigen Rangier- und Güterbahnhofs. Die entsprechenden Grundstücke gehören der Deutsche Bahn Netz AG und werden dafür langfristig verpachtet.

Pächter und Investor ist die Actensys GmbH aus dem bayrischen Ellzee. Das Unternehmen ist auf die Errichtung und Betreibung von Solarparks spezialisiert. Laut Antrag will das Unternehmen auf drei Teilflächen Photovoltaikanlagen aufbauen. Die erste Teilfläche befindet sich auf dem Gelände des einstigen Bahnwerks Birnbaumsmühle, zwischen dem Gewerbegebiet Seefichten und dem Gronenfelder Weg, und ist 825 Meter lang und 7,5 Hektar groß. Die beiden anderen Teilflächen befinden sich direkt auf dem Gelände des einstigen Rangier- und Güterbahnhofs und ziehen sich beiderseits der Bahngleise der Strecke Frankfurt-Berlin vom südlichen Ende in der August-Bebel-Straße (Kohlehandel) bis hoch zum nördlichen Ende an den Bahnbrücken über der Rathenaustraße. Diese beiden Flächen sind 300 Meter beziehungsweise 1000 Meter lang und 2 Hektar bzw. 10,5 Hektar groß, so dass der dreiteilige Solarpark letztlich eine Gesamtfläche von 20 Hektar haben wird.

Die Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom werden insgesamt 12 Hektar Fläche belegen. Die Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen wird durch den Investor mit bis zu 4,5 Megawatt (MW) angegeben. Zum Vergleich: Auf der einstigen Mülldeponie Seefichten sind das bis zu 1,45 MW, im Solarpark Winterhafen bis zu 1,15 MW.

Die Erschließung der betreffenden Flächen will der Investor vollständig selbst finanzieren. Auch die Kosten des Planverfahrens mit allen notwendigen Gutachten will der Investor selbst tragen, so dass der Stadt keine Kosten entstehen würden. Mit der Errichtung dieses Solarparks würden große derzeit brachliegende Bahnflächen einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt.

28. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung: Donnerstag, 15 Uhr, Kleist Forum