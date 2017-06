Festtagstaugliches Programm in Fehrbellin

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (kus) Keine zehn Tage dauert es mehr, bis in Fehrbellin groß gefeiert wird. Vom 16.bis zum 18. Juni werden die Festtage und damit auch das 800-jährige Bestehen der Stadt gefeiert. Der Jahrestag der Ersterwähnung war bereits im Dezember 2016 - in jenem Jahr, in dem auch viele andere Orte ein Jubiläum feierten. "Gut, dass wir es erst jetzt machen", sagte Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck(CDU) vor Kurzem.

Mittlerweile steht für die große Feier auch das Programm fest.

Freitag, 16. Juni: Eröffnungskonzert in der Kirche um 18.30Uhr mit dem Möhringchor, anschließend Empfang auf dem Kirchplatz. Laut Sternbeck wird der rbb mit seiner Sendung zibb an diesem Abend live vom Auftakt der Festtage berichten.

Sonnabend, 17. Juni: Mit einem Salut, abgefeuert um 13 Uhr von der Schützengilde, wird der Startschuss für den Festumzug vom Kirchplatz in den Kurfürstenpark gegeben. Alle Vereine der Stadt zeigen in Schaubildern, wie sich Fehrbellin in acht Jahrhunderten entwickelt hat. Die Route des Umzugs führt von der Feldbergstraße, über die Berliner und Johann-Sebastian-Bach-Straße zur Rhinstraße und von dort über die Ruppiner Straße, die Berliner Straße und den Postplatz zum Dechtower Weg. Ortsvorsteher Sternbeck würde sich freuen, wenn die Hausbesitzer an der Strecke ihre Häuser zu diesem Anlass festlich schmücken. Im Park sorgen die Grundschule und der Karnevalsklub am Nachmittag für ein Unterhaltungsprogram auf der Bühne. Um 18 Uhr tritt das Duo "Anne und Leonore" auf. Für die Tanzmusik sorgt ab 20 Uhr die Partyband Right Now. Am Kurfürstenpark findet zudem an allen Tagen ein Mittelaltermarkt und ein historisches Biwak statt.

Sonntag, 18. Juni: Im Park beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst. Zeitgleich gibt es einen Flohmarkt am Lokal "Zum alten Bahnhof". Ab 11 Uhr erklingen schwungvolle Melodien beim Frühschoppen mit einer Band der Neuruppiner Musikschule. Daran schließt sich um 13.30 Uhr das abschließende Familienprogramm an.

Wer sich schon ein wenig auf die Festtage einstimme möchte, hat am heutigen Mittwoch dazu die Gelegenheit. Beim Radiosender Antenne Brandenburg wird im Vorgriff auf das Fest über die Schützengilde, die Fallschirmspringer, die erfolgreichen Kegler und vieles andere mehr berichtet. Die "Brandenburger Begegnungen" sind von 21.05 bis 22Uhr zu hören.