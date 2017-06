Dank bärenstarker Verteidigung gesiegt

artikel-ansicht/dg/0/

"Endlich mal ein richtiger Landespokal", freute sich Trainer Klaus Herpel. Seine D-Junioren, die er seit sechs Jahren trainiert, hatten 2015 einmal die Final Four gewonnen. Senftenberg und Frankfurt fechten sich seit Jahren Kämpfe in der Landesliga Süd aus, derzeit führt der 1. FCF mit drei Punkten vor den Südbrandenburgern. Beim Landespokal in Alt Stahnsdorf waren es die Frankfurter, die schon in der 3. Minute nach einem Fehler das 0:1 durch Kopfball von Joe Lennard Löwe begünstigten.

Die Frankfurter Jungen (Jahrgang 2004) ließen sich nicht beeindrucken, kämpften sich ein ums andere Mal nach vorn. Doch entweder trafen sie nur den Pfosten oder scheiterten am Torwart. Dann gelang Olivier Belgier der Ausgleich nach einem Rückpass.

Die Senftenberger waren nur aus Standards gefährlich, die Oderstädter in der zweiten Halbzeit weiter spielbestimmend und belohnten sich mit dem 2:1, als Belgier zu Oskar Berndt flankte und der einköpfte. Bis zum Abpfiff konnte beide Mannschaften ihre Chancen nicht mehr in Tore verwandeln. "Wir sind heilfroh über den Sieg, denn oft hatte Senftenberg das Glück auf seiner Seite, diesmal wir. Es sind nicht viele Tore gefallen, doch beim Pokal zählt nur der Sieg", so Herpel. Er hebt die Geschlossenheit seiner Mannschaft und insbesondere die "bärenstarke Verteidigung" hervor. Friedhelm Weigelt nahm den Torjäger der Senftenberger, Kevin Schulz, aus dem Spiel, Robbie Bresch hielt die Abwehr vorn zusammen.

Schon am Sonntag steht für beide das Rückspiel in der Landesliga an.

1. FCF/D: Yann-Erik Räthel - Leon Alexander Martin, Edgar Kaizer, Friedhelm Weigelt, Oskar Berndt, Kamil Antosiak, Oliwier Begier, Robbie Bresch, Can-Deniz Tanriver, Connor Struck, Karl Pischon

Tore: 0:1 Joe Lennard Löwe (3.), 1:1 Oliwier Begier (20.) 2:1 Oskar Berndt (49.)

Schiedsrichter: Tom Heilmann - Zuschauer: 70