Paul sucht wieder Gegner

Hohen Neuendorf (zeit) Die Hohen Neuendorfer Spielshow "Wer besiegt Paul?" geht in die vierte Runde. Am 14. Oktober kann der Gegner oder die Gegnerin von Paul Aurin 2 000 Euro gewinnen. Deshalb werden jetzt für "Deutschlands größte ehrenamtliche Gameshow" - das zumindest behaupten die Organisatoren um Paul Aurin - wieder Kandidaten gesucht. Das umfangreiche Auswahlverfahren findet am 17. Juni ab 12 Uhr in der Stadthalle an der Waldstraße statt.