Sicherheitsmitarbeiterin aus Eisenhüttenstadt ausgezeichnet

Eisenhüttenstadt (MOZ) Private Sicherheitsdienstleister beschäftigen bundesweit rund 270 000 Mitarbeiter. Eine Frau aus Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ist zu Deutschlands bester Sicherheitsmitarbeiterin des Jahres 2016 ernannt worden. Antje Rücker, die bei der City Schutz GmbH arbeitet, wurde jüngst in Berlin vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) für ihren außergewöhnlichen Einsatz geehrt.

Die 47-Jährige war im August in ihrer Schicht überraschend zur Geburtshelferin geworden. Sie hatte einer tschetschenischen Asylbewerberin geholfen, deren Tochter auf die Welt zu bringen, und zwar im Eingangsbereich der Asylunterkunft. Für Antje Rücker, die selbst keine Kinder hat, war es die erste Geburt überhaupt. Die gelernte Bäckerin, die seit etwa zehn Jahren für die Sicherheitswirtschaft arbeitet, handelte ganz spontan und konnte den Rettungssanitätern, die wenige Minuten später vor Ort eintrafen, das Baby übergeben. "Ich zittere heute noch, wenn ich an den Moment denke, wo plötzlich das Köpfchen zu sehen war", sagt sie. "Und dann ging alles ganz schnell."

Ihr Arbeitgeber, die City Schutz GmbH aus Schönburg in Sachsen-Anhalt, ist seit 2015 als Sicherheitsunternehmen in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt und Frankfurt aktiv und hat dort etwa 100 Beschäftigte.