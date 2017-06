artikel-ansicht/dg/0/

Ansbach (dpa) Der junge Afghane in Nürnberg, bei dessen Abschiebeversuch es tumultartige Proteste gab, hat die Ablehnung seines Aufenthaltsantrags erst im letzten Moment erhalten. Die Ausländerbehörde räumte am Dienstag ein, dem 20-Jährigen den Bescheid erst beim Abschiebeversuch übergeben zu haben. Damit sei ihm aber keineswegs die Möglichkeit genommen worden, dagegen noch Beschwerde einzulegen, heißt es in einer Mitteilung der Regierung von Mittelfranken. Die Aufenthaltsgenehmigung hatte der Mann beantragt, nachdem bereits sein Asylantrag abgelehnt worden war.