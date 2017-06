Schwangere mit Polizei-Eskorte in den Kreißsaal gebracht

artikel-ansicht/dg/0/

Carol Mäcker, bekannter Torwart hiesiger Fußballvereine, kann es immer noch nicht fassen. Als der 43-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Maja am Pfingstsonntag um sechs Uhr morgens in die Oranienburger Klinik kam, war seine Welt noch in Ordnung. "Wir hatten ein Familienzimmer, ich wollte bei der Geburt dabei sein", so Mäcker am Dienstag. Doch gegen 16.30 Uhr habe es seitens der behandelnden Ärztin geheißen, es gebe keine Nachthebamme "und wir müssten in ein anderes Krankenhaus". Die Ärztin habe dann drei Kliniken in Berlin angerufen, aber "einen Platz hatten sie nicht für uns", so Carol Mäcker. Verärgert über die Reaktion der Ärztin, habe er das Angebot der Klinik für einen Krankenwagentransport abgelehnt. "Ich war so aufgebracht." Schließlich fuhr er mit seiner schwangeren Frau, "sie hatte alle drei Minuten Wehen", in seinem Wagen Richtung Tegel, um eine Klinik zu suchen. In seiner Verzweiflung stoppte er einen Polizeiwagen und erläuterte seine Notlage. Am Ende fuhren sie mit Blaulicht "über alle Ampeln" bis zum Virchow-Klinikum nach Wedding. Kurz vor 6 Uhr wurde dort der kleine Lian geboren. "Frau und Sohn geht es jetzt gut", sagt Carol Mäcker.

Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel-Kliniken, bestätigt den Fall. Erst um 16 Uhr habe sich am Pfingstsonntag die Nachthebamme krankgemeldet. Eine Behandlung sei damit nicht mehr möglich gewesen. Das bedaure er. Doch dann gehen die Versionen auseinander. Während Carol Mäcker sagt, es sei ihnen kein Platz in einem Berliner Krankenhaus angeboten worden, sagt Troppens am Dienstag, "wir hätten ihnen einen Platz und den Transport ins Humboldt-Krankenhaus ermöglicht". Troppens spricht auch von verbalen Entgleisungen und einer emotionalen Ausnahmesituation des Ehemannes.