Sechs Tage Krieg und 50 Jahre Leiden

(MOZ) Macht keine Dummheiten, während ich tot bin." Es scheint, als hätten sich die Nachfahren Theodor Herzls, Vater des Zionismus, die Mahnung zu Herzen genommen. Über Jahre prägte Maßhalten israelische Politik. Jene, die nach dem Holocaust in Palästina einen Staat aufbauten, suchten einen Ausgleich mit denen, die in der Region lebten.

1967 ändert sich das. In nur sechs Tagen zeichnet die israelische Armee die Karte des Nahen Ostens neu. Das Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan gehört seither zum israelischen Machtbereich. Der Triumph der einen wird zur Tragödie der anderen. Die Besetzung des palästinensischen Westjordanlandes währt nun genau 50 Jahre. An das Provisorium hat sich Israel gewöhnt. Das verräterische Wort "Besatzung" schwindet aus dem Wortschatz. Vom biblischen "Judäa und Samaria" spricht nicht nur die politische Rechte, wenn sie Palästinenserland meint.

In der Rückschau lesen sich 50 Jahre Besatzung wie eine Geschichte verpasster Chancen. Das hat beide Seiten verändert. Israel beansprucht immer weiteres Palästinenserland. Nicht nur national-religiöse Siedler schaffen Bauten. Subventionen und eine gute öffentliche Infrastruktur sollen"normale" Israelis in Siedlungen locken. Mauern und Sperranlagen schirmen die Welt der Neubewohner von der ursprünglichen Bevölkerung ab. Mit Geld und Militär sichert sich Israel Landnahme auch in Friedenszeiten. Den Hunger fanatischer Siedler stillt das nicht. Die laute Minderheit treibt die Politik vor sich her.

Die ist gefangen in selbst gelegten Stricken. Israel hat im Westjordanland unterschiedliches Recht etabliert: Während Siedler sich weitgehend straffrei an palästinensischem Gut vergreifen können, schlägt die Militärjustiz, die für Palästinenser gilt, selbst bei kleinen Vergehen mit großer Härte zu. Als Unrecht wird die offene Diskriminierung Millionen Palästinenser von Israel kaum wahrgenommen. Die Besatzung deformiert aber auch die Palästinenser. Radikale Gruppen kämpfen um Macht. Mit Maximalforderungen hat man sich eingerichtet in der Opferrolle. Einer weiteren palästinensischen Generation rauben Hardliner so die Zukunft. Solange Israel als Feind dient, werden sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Die vergangenen 50 Jahre haben radikale Kräfte stark gemacht. Diese zerreiben die politische Mitte. Das wird spürbar sein, wenn die Besatzung eines Tages zu Ende ist.