DLRG beklagt sinkende Bedeutung des Schwimmunterrichts

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Deutschland sind im vergangenen Jahr 537 Menschen ertrunken. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag mitgeteilt hat, ist das ein Anstieg um 49 im Vergleich zu 2015. Ein Grund für den Anstieg dürfte sein, dass der Sommer lang und schön war, erklärte DLRG-Vizepräsident Achim Haag in Hannover.

Dabei hat die DLRG auch regionale Unterschiede festgestellt: So sind in Bayern (91), Nordrhein-Westfalen (76) und Niedersachsen (58) besonders viele Menschen ertrunken, während die Opferzahlen an den Küsten von Nord- und Ostsee relativ gering sind.

Aus Brandenburg wurden 31 Tote gemeldet, drei weniger als 2015. Den Grund dafür sieht Haag in der starken Präsenz der DLRG-Rettungsschwimmer an den Küsten. "Wir haben im Binnenland viele Seen und Flüsse, die nicht bewacht sind und von Größe und Anzahl her nicht bewacht werden können", erklärte er. Wenn dort Übermut und Nicht-Können ineinandergriffen, dann ließen sich Todesfälle nur schwer vermeiden.