Pendlerstress durch Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579294/

Doch zunächst werden Parkplätze und Wege rund um den Bahnhof eingeschränkt. So wird ab 12. Juni der Josef-Zettler-Ring im Bereich der Nummern 7 bis 10 komplett gesperrt. Das heißt, der Parkplatz steht den Pendlern und Anwohnern nicht mehr zur Verfügung. Zum Bahnhof selbst und den parallel zum Bahnsteig angelegten Parkplätzen gelangt man durch den Otto-Langenbach-Ring. Wer nicht auf einen anderen Bahnhof ausweichen kann, wird Probleme haben, immer einen Parkplatz zu finden. Denn es werden nur ein paar provisorische Parkplätze gegenüber der Baracke Josef-Zettler-Ring eingerichtet. Dabei werden die Fußgängerwege offen gehalten.

Mit Beginn der Sommerferien ab 21. Juli werden die Tief- und Straßenbauer der Firma Berger Bau Berlin, die Mitte Mai vom Hauptausschuss den Zuschlag erhielt, die Kreuzung am Bahnhof umbauen. Ein vierter Kreuzungsarm, praktisch in Verlängerung der Philipp-Müller-Straße, wird gebaut. Die Fahrbahnen werden verbreitert und neue Ampeln errichtet.Im Zuge des Kreuzungsumbaus bekommen die Fahrbahnen einen neuen Belag. Dazu wird die Kreuzung für den gesamten Verkehr gesperrt. Das heißt, auch die Busse müssen die Umleitung fahren, die über die Straße Am Flugplatz, die Prötzeler Chaussee, die Wriezener und die Straße An der Stadtmauer führt. Die Bushaltestellen in der Philipp-Müller-Straße und in der Hohensteiner Chaussee sollen, so die Ankündigung der Stadt-Sprecherin Caroline Haitsch, nicht bedient werden.

Wegen der Einschränkungen durch die Bauarbeiten würden auch die Wertstoffcontainer für Altglas vom großen Parkplatz in den südlichen Otto-Langenbach-Ring verlegt. Man erreiche sie über den Zugang der Kleingartenanlage bzw. Regenrückhaltebecken. Die Stadtverwaltung bittet alle Strausberger um Geduld und Verständnis.