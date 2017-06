50 000 Euro für neue Spielgeräte

artikel-ansicht/dg/0/

Dollgow (GZ) Um eine Attraktion reicher ist Dollgow. Am Pfingstmontag wurde der modernisierte und erweiterte Spielplatz für die Kinder freigegeben. Als der Laufpark Stechlin am Vormittag seinen Dollgower Seenlauf durchführte, bat Moderator Wolfgang Schwericke sowohl die Sportler als auch deren Angehörige kurzerhand, vom Gasthaus Selig die 300 Meter zum Spielplatz zu gehen und der kleinen Zeremonie beizuwohnen. Dort warteten bereits Bürgermeister Wolfgang Kielblock und Ortsvorsteher Egon Brehe. Sie reichten Scheren an mehrere Kinder, um das gestraffte Band auf Kommando zu durchtrennen und Schaukel, Rutsche, Wippen, Seilbahn zu eröffnen.