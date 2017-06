Judoka des KSC Strausberg wollen feiern

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Judoka des KSC Strausberg wollen am Wochenende feiern. Sie laden am Sonnabend zum diesjährigen Sommerfest der Abteilung ein. Im Rahmen des Festes soll am Vormittag ein gemeinsames Training aller ehemaligen und derzeit aktiven Judoka unter der Leitung des Ehrenpräsidenten und aktiver Vorstandsmitglieder des Brandenburgischen Judoverbandes in der Strausberger Judohalle ausgetragen werden.