Urlaubsgeld nur für jeden dritten Ostdeutschen

In tarifgebundenen Unternehmen sind die Beschäftigten besonders gut dran: 60 Prozent winkt Urlaubsgeld, in tarifungebundenen sind es nur 40 Prozent. Im Westen bekommt jeder Zweite eine Sonderzahlung, im Osten nur jeder Dritte.

Die Höhe des tarifvertraglichen Urlaubsgelds fällt sehr unterschiedlich aus: Es schwanke zwischen 156 Euro im Steinkohlebergbau und bis zu 2789 Euro in der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, zeigt eine Übersicht des WSI-Tarifarchivs für Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe in 22 Branchen. In zwölf davon wurde es erhöht, meist um zwei und fünf Prozent. In der ostdeutschen Textilindustrie gab es mit 50 Euro sogar zehn Prozent Zuschlag. In zehn Branchen blieb das Urlaubsgeld unverändert, weil es keine Tarifverhandlungen gab oder ein Festbetrag vereinbart ist.