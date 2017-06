Frage von Bildung und Sicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) So schön dramatisch die Behauptung auch klingt, sie stimmt einfach nicht: Deutschland ist kein Land der Nichtschwimmer. 87 Prozent schätzen ihre eigenen Schwimmfähigkeiten mindestens als durchschnittlich ein. Der Anteil derer, die sich als Nichtschwimmer bezeichnen, ging seit 2010 von zehn auf drei Prozent zurück. Deutschland gehört auch im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den wenigsten Badetoten.

Das sind gute Nachrichten - und trotzdem müssen Schwimmlehrer, DLRG und Politik dranbleiben: zum Beispiel an der Aufklärung. Wer glaubt, sein Kind könne sicher schwimmen, nur weil es ein Seepferdchen auf die Badehose genäht bekommen hat, der irrt: Der Frühschwimmer kann nur als erster Schritt verstanden werden. Als neue Zielgruppe sind außerdem Flüchtlinge dazugekommen. Die DLRG tut gut daran, Kurse speziell für Zugewanderte anzubieten, von denen rund 80 Prozent nicht schwimmen können. Die dienen dann nicht nur der Prävention, sondern auch noch der Integration. Damit beides aber - die Arbeit mit Kindern wie die mit Flüchtlingen - möglich ist, braucht es vor allem eines: Schwimmhallen. Die sind bei allem Spaß, den das Baden mit sich bringt, auch Ausbildungsstätten. Und an ihnen zu sparen, hieße, an Bildung und Sicherheit zu sparen.