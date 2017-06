Eine Sporthalle fällt durch

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) An den meisten der 15 Sporthallen in Eisenhüttenstadt besteht ein Reparaturrückstau. Der Zustand eines Teils des Gebäudekomplexes in der Eisenbahnstraße wird sogar als nicht ausreichend eingeschätzt. Teilweise sind die Hallen nur zur Hälfte ausgelastet.

Die Sportförderung in Eisenhüttenstadt soll perspektivisch umgestellt werden. Um diesen Ziel näher zu kommen, sollen im Vorfeld die Kosten ermittelt werden, die durch Sportanlagen und -gebäude entstehen. Für den Kultur- und Sportausschuss ist diese Auflistung nun erstellt worden. Das Ergebnis: Der Zustand der Sporthallen sei sehr unterschiedlich. Lediglich drei der 15 Objekte werden als gut bis befriedigend eingeschätzt, es handelt sich um die großen Hallen An der Schleuse, Diesterwegring und die Inselhalle.

Bei den mittelgroßen Hallen fällt die eine in der Eisenbahnstraße durch. Der Zustand wird als nicht ausreichend eingestuft. Was da im Argen liegt, wird auch gleich noch aufgelistet: "Dort besteht großer Instandsetzungs- und Reparaturrückstau. Sanierungsbedürftig sind die Sanitäranlagen, Heizung, Fenster, Dach, Außenfassade und der Sportboden", lautet die Einschätzung der Stadtverwaltung. In der Prioritätenliste der Stadt taucht das Objekt derzeit aber nicht auf. Ohne eine entsprechende Sanierung sei die Zukunft der Halle ungewiss. Schon vor drei Jahren hatten die Basketballer, die dort trainieren, in einem offenen Brief auf die schlechten Trainings- und Spielvoraussetzungen aufmerksam gemacht.

Ganz so schlimm sieht es bei den restlichen Hallen, die von der Stadt betrieben werden, nicht aus, aber die Benotung des Zustandes lässt auch Handlungsbedarf erkennen: befriedigen bis ausreichend. "Es besteht in den Hallen Reparaturrückstau", lautet das Fazit der Stadtverwaltung, gleichzeitig wird aber auch betont: "Jedoch sind die Hallen nutzungsfähig."

Auch bei der Auslastung der Hallen gibt es eine große Spannbreite. Am besten genutzt wird die Halle An der Schleuse. Deren Auslastungsgrad liegt bei satten 99,2 Prozent, wobei dort die Eigennutzung durch die Stadt im Rahmen des Schulsports keine Rolle spielt. Am anderen Ende der Skala liegt das Gebäude am Trockendock. Von den möglichen Stunden liegt die Auslastung gerade einmal bei 24,5 Prozent. Wobei die Stadtverwaltung bei ihrer Berechnung eine mögliche tägliche Nutzungsdauer von 14 Stunden pro Tag von Montag bis Freitag zugrundelegt, inklusive sieben Stunden Schulsport. 195 Tage des Jahres werden für den Schul- und 210 Tage für den Vereinssport angesetzt. Dazu kommen insgesamt 240 Stunden, die für eine mögliche Nutzung am Wochenende angenommen werden. Im Durchschnitt sind alle Sportgebäude zu knapp 60 Prozent ausgelastet, wobei sich der Anteil der Fremdnutzung, also abzüglich des Schulsports, gerade einmal auf rund 40 Prozent beläuft.

Bei den vier Sportanlagen der Stadt - dazu gehören die Freiplätze in der Wald- und Eisenbahnstraße sowie das Kanucentrum und Trockendock - sieht es noch viel schlechter aus. Insgesamt liegt der Auslastungsgrad bei 37 Prozent, größtenteils durch Vereine. Am geringsten wird die Freisportanlage in der Eisenbahnstraße in Anspruch genommen. Von den laut Stadtverwaltung 3408 möglichen Nutzungsstunden, ist die Anlage gerade einmal 84 Stunden belegt, umgerechnet macht das einen Auslastungsgrad von knapp neun Prozent.

Folgerungen werden aus der Auflistung zunächst nicht gezogen. Es wird in dem Papier aber auch aufgeführt, dass die Ist-Kosten für die Hallen und die Anlagen im Jahr 2015 rund 971000 Euro betragen haben.