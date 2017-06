Polizeibericht Freienwalde vom 06.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer in Wriezen gestoppt. Der Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Traurige Spitzenreiter im Landkreis Märkisch-Oderland waren am Sonnabend allerdings zwei Radfahrer. In Letschin war gegen 2 Uhr ein 38-Jähriger mit 2,28 Promille unterwegs, in Altlandsberg gegen 20.50 Uhr ein 51-Jähriger mit 3,25 Promille. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin, die am Sonntag gegen 5 Uhr in Lietzen angehalten wurde, stand offenbar nicht nur unter Einfluss von Alkohol(1,99 Promille), sondern auch dem von Betäubungsmitteln.

Mülltonne inBrand geraten

Bad Freienwalde. Mehrere Mülltonnen standen in der Nacht zum Pfingstsonntag vor einem Mehrfamilienhaus in der Amtsstraße in Bad Freienwalde in Flammen. Das Feuer war gegen 3.45 Uhr gemeldet worden. Nach Ende der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass drei Tonnen verbrannt und zwei weitere stark beschädigt worden sind. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt.

Schuppenaufgebrochen

Neuküstrinchen. In der Zeit zwischen dem 28. Mai und dem 2. Juni haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in Neuküstrinchen verschafft. Die Täter brachen dafür den Überwurf einer Tür auf. Nach erstem Überblick wurde allerdings nichts entwendet.