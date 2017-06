Polizeibericht Eberswalde vom 06.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Opfer eines Trickdiebstahls ist am Freitagnachmittag der Betreiber eines Obst- und Gemüsestandes auf dem Marktplatz geworden. Dort lenkte der Täter erst das Verkaufspersonal ab. Schließlich nahm er die Geldbörse mit den Tageseinnahmen des Händlers mit und flüchtete. Als ihm Zeugen folgten, ließ der Dieb die Geldbörse fallen. Einen Teil der Bareinnahmen hatte er aber schon herausgeholt.

Illegale Technoparty aufgelöst

Bernau.Eine illegale Technoveranstaltung auf einem ehemaligen Kasernengelände hat die Polizei am Sonnabend in Bernau aufgelöst. Die Beamten hatten Lärmemissionen im Bereich der Schwanebecker Chaussee ausgemacht. In einem baufälligen Gebäude trafen sie etwa 20 Personen an, die eine professionelle Musikanlage aufbauten, untersagten die Veranstaltung und erteilten Platzverweise. Zudem gibt es eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Einbruch in denMittagsstunden

Eberswalde. Auf Unterhaltungselektronik und Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die sich Freitagmittag Zutritt in eine Wohnung in der Eberswalder August-Bebel-Straße verschafft hatten. Den Schaden nach dem Einbruchsdiebstahl beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Kriminaltechniker sicherten die Einbruchsspuren.