Polizeibericht Bernau vom 06.06.2017

Bernau.Eine illegale Technoveranstaltung auf einem ehemaligen Kasernengelände hat die Polizei am Sonnabend in Bernau aufgelöst. Die Beamten hatten Lärm im Bereich der Schwanebecker Chaussee ausgemacht. In einem baufälligen Gebäude trafen sie etwa 20 Personen an, die eine professionelle Musikanlage aufbauten, untersagten die Veranstaltung und erteilten Platzverweise.

Trickdiebstahlam Gemüsestand

Eberswalde. Ein Trickdieb hat den Betreiber eines Obst- und Gemüsestandes auf dem Eberswalder Marktplatz bestohlen. Er lenkte das Verkaufspersonal ab, griff sich die Geldbörse mit den Tageseinnahmen und flüchtete. Als ihm Zeugen folgten, ließ der Dieb die Börse fallen. Einen Teil der Geldes hatte er aber schon herausgeholt.

Bernau. Wegen des Hussitenfest-Umzuges kommt es am 10. Juni bis 13 Uhr in Bernau zu Veränderungen im Verlauf der Buslinien 868 und 903. Die Haltestellen „Busbahnhof“, „S-Bahnhof Bernau“, „Rathaus“ und „Stadtpark“ werden von der Barnimer Busgesellschaft nicht bedient. Die Linie 903 beginnt und endet an der Haltestelle „Bahnhofs-Passage“ und die Linie 868 hält an den Haltestellen „Lohmühlenstraße“ und „August-Bebel-Straße“. Auf der Linie 868 wird die Fahrt um 10.45 Uhr von „Wohnpark Friedenstal“ bis „Bahnhofs-Passage“ durch ein zweites Fahrzeug verstärkt.

Verkehrstipp