Polizeibericht Strausberg vom 06.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579307/

Strausberg. Ein verdächtiger Kleintransporter an der Baustelle am Torfhaus – das wurde der Polizei in der Nacht zu Montag mitgeteilt. Einsatzkräfte entdeckten den Transporter auch gleich; der Fahrer fuhr jedoch davon, ließ den Wagen in der Innenstadt stehen und flüchtete zu Fuß. Mit Hubschrauber-Unterstützung konnte die Polizei drei Männer festnehmen – zwei Deutsche (21 und 36 Jahre alt) und einen Rumänen (31). Sie gaben zu, Sprit aus Baumaschinen gestohlen zu haben. 200 Liter Diesel wurden sichergestellt.

Schulwand undFahrzeug beschmiert

Strausberg. Eine mit Graffiti beschmierte Wand auf dem Gelände der Vorstadt-Grundschule in der Paul-Singer-Straße wurde der Polizei am Freitag gemeldet. 15 Gehminuten davon entfernt, in der Gustav-Kurtze-Promenade, wurde laut Polizeibericht ein beschmierter Kleintransporter gemeldet. Der war in der vergangenen Woche dort geparkt.

Aus drei Wagendie Navis ausgebaut

Hönow/Vogelsdorf. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Hönow die Einbau-Navis aus einem VW Touareg und einem Mercedes-Transporter gestohlen. Genau dasselbe geschah am Freitag in Vogelsdorf auf dem Kaufland-Parkplatz, zwischen 9 und 10 Uhr. Betroffen war dort ein Seat.

Drei Bienenvölker vom Feld gestohlen

Hennickendorf. Drei Bienenkästen sind in der Nacht zu Sonnabend gestohlen worden. Sie standen, so die Polizei, in der Feldflur zwischen Hennickendorf und Lichtenow.

Zwei Autos mitkaputten Scheiben

Altlandsberg. Mit eingeschlagenen Scheiben wurden am Sonnabendmorgen auf einem Parkplatz an der Berliner Straße ein Pkw Hyun­dai und ein VW-Transporter festgestellt.