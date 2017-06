Polizeibericht Seelow vom 06.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow b. Trebnitz.Aus noch nicht geklärter Ursache geriet am Freitag ein Nebengelass in der Wulkower Hauptstraße in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen benachbarten Schuppen über. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Beamten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren zur Aufklärung der Brandursache.

Radfahrer mit3,25 Promille

Letschin.Zu Pfingsten hatte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer erwischt, die alkoholisiert am Lenker saßen. So am Sonnabend einen 38jährigen Radfahrer in Letschin, der mit 2,28 Promille unterwegs war. Den höchsten Pegel allerdings hatte ein 51jähriger Radfahrer intus, der am Sonnabend in Altlandsberg erwischt wurde. Bei ihm wurden3,25 Promille nachgewiesen.