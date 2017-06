Überfällige Entscheidung

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Pendler sind ja von Natur aus geduldig und leidensfähig. Wer aus ökologischen oder anderen Gründen auf die Bahn setzt, kennt sowohl die aufkeimende Wut bei Zugverspätungen oder -ausfällen als auch den Kampf um einen Sitzplatz in der Hauptverkehrszeit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579311/

Der von den Ländern Berlin und Brandenburg finanzierte Verkehrsverbund feiert seit Jahren steigende Fahrgastzahlen und Einnahmen aus Ticketerlösen. Er sonnt sich in Rekorden. Die Kurve geht steil nach oben und die Kapazitäten in den Zügen sind gerade im Speckgürtel von Berlin längst erschöpft.

All das kommt weder für Brandenburg noch für Berlin und schon gar nicht für die Bahn überraschend. Jetzt ein überfälliges Konzept vorzulegen, dass Verbesserungen ab Ende 2022 zum Fahrplanwechsel in Aussicht stellt, ist angesichts des sich lange abzeichnenden Trends nicht unbedingt eine Glanzleistung. Selbst wenn man berücksichtigt, dass Verkehrsverträge mit der Bahn oder ihren Mitbewerbern eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren haben und neu verhandelt werden müssen. Brandenburg gilt bundesweit als das Musterland der Pendler, doch auch deren Geduld ist irgendwann am Ende.