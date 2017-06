Elektroautos im Schneckentempo

artikel-ansicht/dg/0/

300 Millionen Euro steckt das Ministerium über das Bundesprogramm Ladeinfrastruktur in den Aufbau eines flächendeckenden Ladesäulennetzes. 15 000 solcher Vorrichtungen für Elektrofahrzeuge sollen damit deutschlandweit errichtet werden.

Zwei davon werden noch 2017 in Erkner aufgestellt. Die Stadt will mit dem Energiedienstleister E.DIS aus Fürstenwalde gemeinsam eine regionale Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen im öffentlichen Raum aufbauen, wie Karla Kosche vom Bauamt unlängst im Stadtentwicklungsausschuss informierte. Geplant seien die Errichtung einer Normalladesäule auf dem Parkplatz am Rathaus und einer Schnellladesäule am Hauptmann-Museum mit je zwei Ladeplätzen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 65 000 Euro - inklusive Beschaffung und Anschluss an das Stromnetz. Die Stadt muss davon etwa 44 000 Euro stemmen, gut 21 000 Euro werden vom Bundesministerium gefördert, bei dem ein Antrag gestellt worden war. Im Mai gab es den Zuwendungsbescheid. "Die E.DIS wird die Ladeinfrastruktur beschaffen, errichten und betreiben", erklärte Kosche.

In anderen Kommunen ist man in punkto öffentliche Ladesäulen noch nicht so weit. "Bisher hat sich noch keine Gemeinde im Amt Spreenhagen entschlossen, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge aufzustellen", teilt Sebastian Hackel, Leiter der Bauverwaltung mit. Auch in Woltersdorf gibt es noch kein öffentliches Angebot. "Wir werden aber als Gemeinde darüber nachdenken müssen", sagt Bauamtsleiterin Kerstin Marsand. "Ich finde dieses Thema vor allem im Hinblick auf den Tourismus wichtig", betont sie angesichts vieler nach Woltersdorf kommender Radfahrer und noch zu schaffender Ladesäulen für E-Bikes. In Schöneiche sind die Planungen etwas weiter. "Konkret prüfen wir derzeit, ob auf dem Rathausparkplatz Ladesäulen errichtet werden können - auch im Hinblick auf mögliche zukünftige elektrisch betriebene Dienstfahrzeuge", sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück. Öffentliche Ladesäulen seien ihm nicht bekannt.

Neben denen in Erkner gebe es im Landkreis Oder-Spree weitere Ladesäulen, "die in der Vorbereitungsphase sind", teilt unterdessen E.DIS-Sprecher Horst Jordan mit. "Hier sind aber jeweils noch eine ganze Reihe von konkreten Fragen zu klären, bevor die Errichtung realisiert werden kann. Wir gehen davon aus, dass die meisten Vorhaben bis Jahresende 2017 umgesetzt sein werden." Das Unternehmen habe zahlreiche Gemeinden in seinem Netzgebiet, von der Ostsee bis zum Spreewald, von der Oder bis ins Havelland, auf die Fördermöglichkeiten hingewiesen. "Wer Interesse hatte, den haben wir auch dazu beraten und, wenn gewünscht, im Auftrag der Kommune die Förderung beantragt." Insgesamt seien für mehr als 40 Kommunen Ladepunkte beantragt worden.

Als Beispiel für öffentliche Ladesäulen nennt Jordan eine von der E.DIS errichtete in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße. Außerdem gebe es auf dem Firmengelände Ladesäulen, die für eigene E-Fahrzeuge genutzt würden. Ladesäulen für den Eigenbedarf nutzt auch die Wohnungsgesellschaft Erkner, deren Mitarbeitern seit drei Jahren zwei Elektro-Smarts zur Verfügung stehen. Mit beiden Fahrzeugen zusammen sind die Mitarbeiter schon mehr als 10 000 Kilometer gefahren. Geschäftsführerin Susanne Branding ist sehr zufrieden.

Im gesamten Landkreis sind 29 E-Autos zugelassen, sagt Michael Rose, Leiter des Straßenverkehrsamtes. Ihre Zahl wird wohl auf absehbare Zeit nicht groß steigen. "Die Verkäufe bleiben hinter unseren Erwartungen zurück", sagt Thomas Wachalski, Geschäftsführer von der AutoLand GmbH in Gosen, einem Citroen-Händler. Nach der Einführung der Kaufprämie für Elektroautos 2016, 4000 Euro gibt es vom Staat und Hersteller gemeinsam dazu, "gab es kurzfristig eine gestiegene Nachfrage". Das Interesse sei aber wieder abgeebbt. Zwei Modelle habe er im Angebot.

Bei der VW und Audi Autohaus Günter Neumann GmbH in Erkner gibt es derzeit hauptsächlich Bestellungen für Hybrid-Fahrzeuge. "Bei reinen Elektroautos steigt aber das Interesse, das merken wir an den Probefahrten", sagt Geschäftsführer Frank Gawe. Die beiden Ladesäulen in Erkner seien angesichts geringer Reichweiten der E-Autos ein Schritt in die richtige Richtung.