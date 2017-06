Nachdenken über neue Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Die Debatte um die Vergabe der Hallenzeiten an die Sportvereine und Schulen hat das Problem auf die Tagesordnung gebracht. "Die Kapazität der großen Halle reicht nicht mehr aus", konstatierte Bürgermeister Frank Steffen (SPD) kürzlich vor den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport. "Zwei Nachmittage fehlen völlig, einzelne Abteilungen von Preußen wie Teakwondo und Tennis trainieren schon außerhalb und fahren woanders hin." Die Vereine Preußen Beeskow, Rot-Weiß-Friedland und der Verein Leichtathletik für Beeskow würden eine sehr gute Jugendarbeit betreiben. Dazu komme, dass bei zahlreichen Sportarten, die am Wettkampfbetrieb teilnähmen, nur die große Halle für die Vorbereitungen geeignet sei, so Steffen. Außerdem sei die Halle durch die Ganztagsangebote der Schulen an den Wochentagen kaum ab 16 Uhr nutzbar. "Der Druck auf die neue Halle wird immer größer. Und er wird in Zukunft nicht weniger werden", so Steffen. Dass die Hallenzeiten über nachgefragt sind, wertet die Stadt zunächst positiv, weil dies von einer engagierten Vereinsarbeit zeuget. Zugleich wirft die Situation aber Fragen nach Lösungen auf.

Im Rathaus wurde darüber bereits nachgedacht. Den Vorschlag präsentierte Stadtkämmerer Steffen Schulze: Der Bau einer neuen Doppelhalle auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums. Fünf verschiedene Standort-Möglichkeiten rund um den Fußballplatz, aufgezeichnet auf einem Lageplan, wurden während der Sitzung schon herumgereicht. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist der Neubau einer weiteren Halle preiswerter als ein Anbau an der großen Sporthalle.

Und noch ein Problem würde die Stadt mit einem Neubau lösen: Die kleine, alte Halle (gelbes Gebäude) könnte umgenutzt werden. "Wir überlegen, ob hier der ehemalige Treibstoff-Club einziehen kann, der jetzt noch sein Domizil in der Lübbener Chaussee hat", sagte Schulze. Da der benachbarte Awo-Erlebnishof sein Terrain erweitern möchte und im nahegelegenen Stadtwald eine Wohnhaussiedlung entstehen soll, ist schon lange vorgesehen, die Clubräume, die die Stadt verpachtet hat und die nur zu größeren Musikveranstaltungen geöffnet werden, "umzulagern". Das ist nötig, da die Stadtverordneten einen Ersatz für die Jugendveranstaltungen verlangt hatten. "Ob sich die alte Turnhalle eignet, wissen wir nicht, das muss erst alles geprüft werden", gab Schulze den Ausschussmitgliedern zu verstehen. Aus seiner Sicht würde die Lärmbelästigung nicht von der Musik während Veranstaltungen ausgehen, sondern eher von den in der Nacht an- und abreisenden Autos. Auch am jetzigen Club in der Lübbener Chaussee habe es hin und wieder Beschwerden von Anwohnern gegeben.

"Nach den Sommerferien werden wir eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit der Thematik neue Turnhalle und Club für die Jugendlichen beschäftigen wird", kündigt Schulze an. In der Arbeitsgruppe sollen Abgeordnete, Vertreter von Sportvereinen, der Jugend und der Schulen mitwirken. Die Schulen deshalb, weil das Rouanet-Gymnasium und die Albert-Schweitzer-Oberschule im SFZ ihren Schulsport absolvieren. Der Kreis als Träger der Schulen muss für die Nutzung kräftig zahlen, auf die Einnahmen würde die Stadt nicht gern verzichten. Denn das SFZ wird laut Schulze hauptsächlich über die Schulen finanziert, da die Nutzungsgebühr für die Vereine relativ gering sei. "Aus jetziger Sicht hat der Kreis nicht die Absicht, eine eigene Schulsporthalle zu bauen", sagt Schulze.

Im Ausschuss wurden die Ideen für eine neue Sporthalle im SFZ von allen Fraktionen wohlwollend aufgenommen. "Das wäre ein weiteres gutes Aushängeschild für Beeskow", findet etwa Siegfried Busse vom Bürgerforum.