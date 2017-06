Weiterer Austritt aus AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Magdeburg (dpa) Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt ist erneut geschrumpft: Der Landtagsabgeordnete Jens Diederichs hat am Dienstag die AfD verlassen und bei der Union angeklopft. Der 53-Jährige habe die Landtagspräsidentin über seinen Austritt aus der größten Oppositionsfraktion informiert, sagte eine Landtagssprecherin in Magdeburg. Gleichzeitig habe er den Wunsch geäußert, auf die Bank der größten Regierungsfraktion zu wechseln, wie CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt erklärte. Die Anfrage solle in der kommenden Woche bei einer Fraktionssitzung diskutiert werden.