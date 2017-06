Keine Ausnahme für Flohmärkte

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Keine Neuware, keine gewerblichen Händler, keine Plagiate - für den Start in die Flohmarkt-Saison auf dem Gelände der Parkbühne setzt Betreiber Ricardo Liebsch klare Regeln. Knapp 30 Privatleute hätten sich bereits mit einem Stand angemeldet; Keller und Dachböden entrümpelt, um ihren Trödel an diesem Sonnabend, zwischen 11 und 17 Uhr, zur Nachnutzung anzubieten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579319/

Vor zwei Jahren stürzte sich Liebsch schon einmal in die Organisation der Flohmärkte, die damals noch sonntags stattfanden. "Dem Betreiber des Trödelmarkts auf dem Festplatz hat das wohl nicht gepasst", vermutet Liebsch. Festplatz-Trödler Bernd Koop habe sich bei der Stadt beschwert, woraufhin nicht nur die Parkbühne, sondern auch Bernd Koop die sonntäglichen Flohmärkte einstellen musste.

Denn das Feiertagsgesetz untersage jede gewerbliche Tätigkeit an Sonn- und gesetzlich anerkannten Feiertagen, heißt es aus der Stadtverwaltung. "Es ist nicht so, dass wir mit allen Mitteln versuchen, den Trödelmarkt auf dem Festplatz zu verhindern", sagt Ordnungsamtleiter Christoph Malcher. Während in Berlin Trödelmärkte vom Sonn- und Feiertagsschutz ausgenommen seien, habe sich Brandenburg für eine Autofahrer freundliche Lockerung entschieden: Waschanlagen dürfen auch an Sonntagen öffnen.

Obwohl der Parkclub mit seinem Flohmarkt gerade nicht den Umsatz, sondern das Vergnügen in den Vordergrund stellt und sich damit durchaus als Sonntagsveranstaltung gegenüber dem Gesetz behaupten könnte, gibt sich Ricardo Liebsch mit diesem sowie zwei weiteren Sonnabendterminen (15. Juli und 5.August) zufrieden. "In Hangelsberg findet zeitgleich auch ein Flohmarkt statt. Ist doch toll, dann können Besucher hier und dort über Märkte schlendern."

Standanmeldungen nimmt Ricardo Liebsch unter Tel. 017641171996 entgegen. Ein selbst mitgebrachter Tapeziertisch (3 Quadratmeter) kostet 12 Euro, freie Platzwahl. Artisten und Musiker sind beim Flohmarkt ebenfalls willkommen.