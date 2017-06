Ungeahnte Herausforderungen für Ketzin/Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Die Stadt Ketzin/Havel hat mit ihren Ortsteilen 6.531 Einwohner - rund 1.000 mehr als das Amt für Statistik noch vor drei Jahren offiziell prognostiziert hat. Und die Nachfrage junger Familien nach Bauland ist seit mehreren Jahren ungebrochen. Andererseits hat die Stadt einen hohen Altersdurchschnitt, der bei Mitte 50 liegt, mit allen in den nächsten Jahren zu erwartenden Problemen. Fakten, die während des ersten Bürgerdialoges zu dem vor fünf Jahren auf Vorschlag der SPD-Fraktion von den Stadtverordneten verabschiedeten Leitbildes "Ketzin 2030" genannt wurden. Nun steht die Stadt vor neuen Herausforderungen.

Erarbeitet wurde das Leitbild unter Berücksichtigung der Hinweise aus der Bürgerbefragung im Jahre 2012. Es listet die Stärken und Schwächen der Stadt auf und enthält unzählige Festlegungen, was in der Stadt auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens bis 2030 zu tun ist. Seit dem sind fünf Jahre vergangen. Zeit für eine Prüfung, ob die Festlegungen noch aktuell sind. Deshalb lud die Stadt kürzlich zu einem ersten Bürgerdialog ein.

Nach der positiven Bilanz von Bürgermeister Bernd Lück zu den einzelnen Handlungsfeldern wurde im Bürgerdialog schnell klar, dass eine Überarbeitung unter Berücksichtigung der Meinungen der Einwohner dringend geboten ist. Beispiel Bevölkerungsentwicklung: Evelin Sens merkte an, dass die rund 500 meist jüngeren neuen Einwohner im in Planung befindlichen Wohngebiet "Baumschulwiese" mangels Arbeitsangeboten in der Stadt überwiegend Pendler sein werden.

Schon jetzt gebe es Parkplatzprobleme. Es entstünden neue Aufgaben bei der Infrastruktur aber auch bei der Bereitstellung von Kita-, Hort- und Schulplätzen. Es sei fast "5 vor zwölf", wie der Bürgermeister bestätigte. Hinzu käme noch die begrüßenswerte Nachfrage nach Bauland.

Andererseits steige die Nachfrage nach altersgerechtem und auch bezahlbarem Wohnraum für die ältere Generation. Pflegeplätze fehlen in Größenordnungen, wie die Warteliste im Seniorenzentrum belege, und eine Tagespflege gibt es trotz jahrelanger Bemühungen in der Stadt noch immer nicht. In der Diskussion fiel sogar das Wort Pflegenotstand.

Und, wie Seniorenratvorsitzende Thea Hoedt anmerkte, es bedarf eines neuen Verkehrskonzeptes. Beispielsweise dafür, wie es den Einwohnern in den Dörfern und im städtischen Randgebiet möglich gemacht werden kann, zu den Einkaufsmöglichkeiten und ins Zentrum zu gelangen.

"Wassersport und Tourismus sind zu fördern", heißt es im Leitbild. Das ist augenscheinlich recht gut gelungen. Die Ausstellung mit Kleidern von Königin Luise im Paretzer Schlossführte beispielsweise in nur drei Monaten 70 000 Touristen in die Stadt. Da sei man an Grenzen gestoßen, hieß es. Die große Steganlage an der Havelpromenade sei im Sommer sehr gut belegt.

"Wie viel Tourismus vertragen wir noch", fragte der Bürgermeister. "Ich kann nicht sagen, dass wir von Touristen überschwemmt werden", meinte Torsten Augustiniak und verwies auf die wenigen in der Stadt und im Winter seien es noch weniger, so dass die touristischen Einrichtungen verkürzte Öffnungszeiten hätten.

Und von Reittourismus könne trotz der großen Anzahl Pferde in der Stadt und in den Ortsteilen keine Rede sein, wie Jamila Wichniarz kritisch anmerkte. Überdenkenswerte Hinweise der Bürger gab es auch hinsichtlich des unzureichenden gastronomischen Angebotes, fehlender Reitwege, der möglichen weiteren Verschandelung der touristisch interessanten Landschaft durch weitere und höhere Windenergieanlagen und des schon kaum noch existierenden Einzelhandels in der Stadt.

Fazit des ersten Bürgerdialogs nach der Verabschiedung des Leitbildes vor fünf Jahren ist, dass es nach den Hinweisen der Einwohner dringend geboten wäre, neu zu definieren, wohin und mit welchen Mitteln sich die Stadt bis 2030 entwickeln wird. Dabei sind der Stadt die Ideen der Einwohner wichtig.

Dementsprechend kündigte Lück eine erneute Bürgerbefragung an.