Riesengroße Trauer und Anteilnahme

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Schönwalde (pat) Das Schicksal ist vielen sehr nah gegangen: Zahlreiche Freunde, Bekannte und Angehörige der beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen, die bei einem Autounfall am Sonntagabend auf der Landesstraße 20 zwischen Falkensee und Schönwalde ums Leben gekommen waren, haben am Dienstagnachmittag an der Unglückstelle ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Sie stellten, wie tags zuvor, erneut unzählige Kerzen auf und legten Blumen in Gedenken nieder. Sie umarmten sich, Tränen flossen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579324/

Bereits zuvor war am Morgen an der Immanuel-Kant-Gesamtschule in Falkensee um 8.30 Uhr eine Schweigeminute eingelegt worden. Eine Zehntklässlerin, eine sehr gute Freundin des zu Tode gekommenen 16-jährigen Mädchens, hatte über die Lautsprecheranlage der Bildungsstätte bewegende Worte an alle gerichtet. "Sie war eine beliebte Schülerin", hieß es von vielen, die sie kannten.

In einem Kondolenzbuch konnten sich die Schüler eintragen und Abschied nehmen. Eine Kerze brannte für sie, Fotos zeigten das lebensfrohe Mädchen. Der Schock stand nicht nur den unmittelbaren Mitschülern ins Gesicht geschrieben. "Die gesamte Schule stand unter Schock", berichteten Schüler. Die Tragödie zu verarbeiten, fiel sichtlich schwer. Tränen flossen auch dort. Trost wurde gegenseitig gespendet. In den Hofpausen herrschte am Dienstag Stille.

Auch dem 17-jährigen Jungen, der bei Vodafone eine Ausbildung absolviert und zuvor an der Oberschule am Poetenweg seinen Schulabschluss gemacht hatte, wurde in tiefer Trauer gedacht. Er hatte zahlreiche Freunde an der Kantschule. In den sozialen Medien wurde das Drama gleichfalls mit bewegenden Worten verarbeitet.

Indes ist weiterhin noch nicht klar, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu noch nicht abgeschlossen. Die abschließende Bewertung des Sachverständigen stünde noch aus. Nach vorliegenden Informationen war der 20-jährige Fahrer des Wagens, der schwere Verletzungen davongetragen hatte und in einem Krankenhaus liegt, zunächst aus dem Havelländer Weg kommend auf die Landesstraße 20 in Richtung Schönwalde abgebogen. Er hatte nur wenige Augenblicke später die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so dass sein Auto in der Folge auf der noch feuchten Straße gegen einen Baum gekracht war. Ein Zeuge, der ein lautes Geräusch vernommen hatte und wenig später das zerstörte Auto sah, hatte die Polizei und damit auch die Rettungsleitstelle informiert. Vor Ort waren dann 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schönwalde-Dorf und -Siedlung, die wohl alleinig gerufen worden waren. "Es ist ein äußerst tragischer Unfall gewesen", sagte Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme, der mit Gemeindebrandmeister Norbert Krumm in Kontakt stand. "Es ist unfassbar."