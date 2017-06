Rodriguez vor Wechsel von Wolfsburg nach Mailand

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Wolfsburg (dpa) - Ricardo Rodriguez steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum AC Mailand. Der Schweizer Nationalspieler absolviert nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch die medizinischen Tests in Mailand.

Der 24 Jahre alte Verteidiger wird seit einiger Zeit mit dem italienischen Erstligisten in Verbindung gebracht und soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Wolfsburg haben. Rodriguez wechselte Anfang 2012 vom FC Zürich zum VfL und absolvierte 149 Bundesliga-Spiele für Wolfsburg.