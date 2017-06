Unfall im Wald kostet 17-Jährigen das Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Ladeburg (MOZ) Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Er war einer von drei Insassen eines Peugeots, der gegen 11 Uhr auf dem Biesenthaler Weg in Richtung Wald fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen vom Plattenweg ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Peugeots und dessen Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Helios Klinikum nach Berlin-Buch gebracht. Für den 17-jährigen Insassen auf der Rückbank kam jede Hilfe zu spät.