Härtester Vierkampf der letzten zwei Jahrzehnte

Zugegeben: Vor vier Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren sowie je 20 Kilometern Paddeln und Laufen hätte von uns sicher fast jeder schon als Einzeldisziplinen einen Höllen-Respekt. 17 europäische Extremsportler, darunter der Schwedter Thoralf Berg als Titelverteidiger, aber haben im tschechischen Kretinka (bei Brno) diese Teildisziplinen in einem Nonstop-Vierkampf absolviert - noch dazu bei ziemlich extremen Wetter- und Streckenbedingungen.

Rund ein halbes Jahr hatte sich der Oderstädter gezielt auf diese Quadrathlon-WM vorbereitet - nach einer Verletzung vor rund fünf Jahren befürchtete er noch, solche Mega-Wettkämpfe nie wieder angehen zu können und war dann 2015 doch wieder Weltmeister geworden. Erst vor gut einer Woche hatte er die rund 200 Kilometer zum Stadtlauf in Koszalin an der polnischen Ostsee per Rad absolviert und dann beim 10-Kilometer-Lauf den zweiten Platz belegt. "Vielleicht bin ich da zwei, drei Minuten zu schnell gelaufen, was mir eventuell jetzt den Quadrathlon-Titel kostete", meint Berg und sagt andererseits: "Hätte mir jemand vor dem Rennen WM-Silber angeboten, ich hätte sofort unterschrieben. Am Ende habe ich das dann doch ein bisschen anders gesehen. Schon in der Vorbereitung habe ich aber gemerkt, dass man eben nicht jünger wird."

Als respektabler Neunter war der Oderstädter nach den vier Schwimm-Kilometern (vielleicht auch etwas mehr) in einer Zeit von 1:11:14 h aus dem Wasser gestiegen. "Bei meiner Angstdisziplin fühlte ich mich wirklich gut, das Wasser war auch angenehm. Ich war zufrieden", resümiert Berg, der bei den folgenden 90 Rad-Kilometern einige Plätze gut machen konnte. Dabei war ein äußerst anspruchsvoller, weil extrem bergiger Parcours zu bewältigen. "Auf der Strecke mussten wir insgesamt rund 1000 Höhenmeter überwinden. Zum Vergleich: Bei der doppelt so langen Triathlon-Distanz in Roth ist der Wert ungefähr genauso", erläutert der Schwedter. Insgesamt saß er 2:33:13 h im Sattel. Ungefähr zwölf Minuten lag er nun hinter dem Führendem, David Jilek (Tschichien), dem späteren Gesamt-Drittplatzierten.

Jilek, guter Triathlet, war aber bei seinem ersten Quadrathlon nun eben auch beim Paddeln gefordert, verlor bald die Spitze. Thoralf Berg (1:51:16 h) nahm ihm im Kanu beispielsweise mehr als 23 Minuten ab. Der Deutsche Dennis Möller (1:45:13 h) trumpfte hier besonders auf, führte vor dem Spanier Enrique Peces-Garcia, Berg und dem einheimischen Leoš Roušavý.

Möller musste bei seiner klar schwächsten Disziplin (Lauf) Tribut zollen, PecesGarcia sogar während des 20-Kilometer-Rennens wegen massiver Krämpfe aufgeben. Der als guter Läufer bekannte Thoralf Berg übernahm bei rund 30 Grad relativ schnell die Spitze. Doch dann schienen Lokalmatador Roušavý Flügel zu wachsen. "Beim Wechsel vom Paddeln auf die Laufstrecke lag ich noch rund dreieinhalb Minuten vor ihm, nach zehn Kilometern waren es immer noch 2:45. Auf dem durchweg abwärts führenden zweiten Teil der dritten von vier Runden flog Leoš aber förmlich an mir vorbei - ich konnte ihm danach auch nicht mehr folgen." 1:32:21 h benötigte Thoralf Berg fürs Laufen, Roušavý war letztlich fast sechs Minuten schneller und siegte in einer Gesamtzeit von 7:08:55 h.

"Nach solch einem Rennverlauf und mehr als sieben Stunden extremer Anstrengungen freut man sich zunächst über Silber, aber irgendwie überlegst du hinterher, wo du doch schneller hättest sein können", resümierte der Oderstädter nach seiner Heimkehr gegenüber dieser Zeitung. Von seinen Vereinskameraden und vielen Sportanhängern dürfte ihm - unabhängig von der Farbe der Medaille - dennoch der verdient riesige Respekt gezollt werden für eine erneute Ausnahmeleistung.

Gelegenheit zum Gratulieren gibt es schon am Sonnabend, wenn Berg beim Polderlauf mit an den Start gehen möchte.