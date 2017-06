Beitragsfreie Vorschulgruppe

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ab 2018 sollen Eltern für das letzte Kita-Jahr ihrer Kinder nicht mehr zahlen müssen. Das hat die Fraktion Freie Bürger-Initiative (FBI) in der Stadtverordnetenversammlung beantragt. Sie will, dass Schwedt Vorreiter wird für etwas, das die SPD versprochen hat, landesweit einzuführen.

Betragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr lautet kurz und bündig der Vorschlag der Fraktion FBI in der Schwedter Stadtverordnetenversammlung. Die Forderung ist populär, aber nicht neu. Seit Jahren engagieren sich bundesweit Elterninitiativen dafür, dass die Elternbeiträge für die Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten fallen. Die Argumentation ist einfach: So wie die Schule soll auch die Bildungseinrichtung Kita nichts kosten. Außerdem sollen damit Familien mit Kindern finanziell entlastet werden.

Mittlerweile hat die brandenburgische SPD beschlossen, ab September 2018 genau dieses letzte Jahr in allen Kitas des Landes kostenfrei einzuführen. Fraktionschef Mike Bischoff verspricht, das sei der Einstieg in die später komplett beitragsfreie Kitabetreuung, die sich die SPD auf die Fahnen geschrieben habe. Auf Bundesebene versprach jüngst sogar SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, im Falle seiner Wahl die gesamte Bildung gebührenfrei zu machen, von der Kita bis zur Meisterprüfung.

Doch jetzt überholt die Schwedter FBI gewissermaßen die SPD mit der Forderung, den ersten Schritt in die Betragsfreiheit bereits ab Jahresbeginn, also neun Monate früher als das Landesversprechen, zu gehen, und dies aus dem Haushalt der Stadt zu finanzieren. FBI schlägt vor,das beitragsfreie Jahr so lange selbst zu finanzieren, bis die versprochenen Maßnahmen des Landes oder des Bundes wirklich greifen. "In Schwedt haben schon viele Landesvertreter etwas versprochen, was später nicht eingehalten wurde. Deshalb wollen wir, dass Schwedt jetzt handelt, unabhängig von den Ankündigungen der großen Politik", erklärt Fraktionschef Bertram Webert.

Nach Meinung des Bündnisgrünen würde sich Schwedt mit dieser Maßnahme einmal mehr als kinderfreundliche Stadt profilieren und hätte damit einen zusätzlichen Standortvorteil. "Es geht darum, dass sich Eltern dafür entscheiden, in Schwedt zu bleiben oder nach Schwedt zu ziehen, weil sie hier gute Bedingungen vorfinden", erklärt der Familienvater. Gerade das letzte Jahr vor der Schule sei wegen der sprachlichen Qualifizierung und dem Sozialverhalten sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder.

Die Stadt Schwedt nimmt im Jahr rund 670000 Euro an Elternbeiträgen ein, die freien Träger von Kitas rund 1,3 Millionen Euro. Fallen die Beiträge der Eltern für das letzte Kita-Jahr weg, rechnet die Stadt mit Mehrkosten von 250000 Euro, von Januar bis September knapp 190000 Euro, die aus dem Stadtsäckel auszugleichen wären.

Im Gegenzug dazu würden die meisten der rund 200 Familien mit Kindern in der Vorschulgruppe der Kita um 40 bis 287 Euro im Monat entlastet. Im Jahr sind das zwischen 440 und 3157 Euro, die den jungen Eltern mehr Geld im Portemonnaie bleiben. Eltern, deren Einkommen unter 12600 Euro brutto liegt, können schon jetzt die Übernahme der Beiträge durch den Landkreis beantragen. Für sie würde die Beitragsfreiheit bedeuten, dass sie dafür keinen Antrag mehr stellen müssen.

Ganz kostenfrei ist das Kita-Jahr zwar dann auch nicht, denn das Essengeld von täglich einem Euro bis 1,60 Euro bleibt unabhängig vom Beitrag für den Kitaplatz. Der Vorschlag der FBI-Fraktion wird am 22. Juni in der Stadtverordnetenversammlung entschieden.