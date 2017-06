Demo gegen Abschiebungen geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Landkreis Barnim sorgt nach Auffassung von Willkommensinitiativen mit seiner verschärften Abschiebepolitik weiter für Angst und Schrecken bei vielen Flüchtlingen. Unter dem Motto "Schluss mit den Abschiebungen im Barnim" soll deshalb am Donnerstag gegen diese Praxis protestiert werden. Die Demonstration beginne um 16.30 Uhr vor dem Eberswalder Bahnhof und führe dann zur Barnimer Ausländerbehörde, teilte die Gruppe "Refugees Welcome" mit. An einer Online-Petition gegen Abschiebungen haben sich den Angaben zufolge bereits mehr als 400 Menschen beteiligt. In der Erklärung weisen "Refugees Welcome" darauf hin, dass es im Barnim in diesem Jahr bereits zahlreiche Abschiebungen und entsprechende Versuche gegeben hat. So sei beispielsweise im April ein aus dem Tschad geflohener Mann im Übergangswohnheim Bernau-Lobetal aus dem Schlaf gerissen und nach Frankreich abgeschoben worden. Dies habe für große Angst unter den anderen Bewohnern gesorgt.