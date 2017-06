Es bleibt beim 20-Minuten-Gratis-Parken

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es bleibt dabei: 20 Minuten Gratis-Parken, mehr nicht. Die Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer jüngsten Sitzung den Antrag der CDU-Fraktion, das kostenfreie Parken in den gebührenpflichtigen Bereichen auf 30 Minuten auszudehnen, endgültig abgelehnt. Vorerst. Man wolle die Evaluierung des Parkregimes abwarten, hieß es.

Beliebt: die "Brötchentaste". 65 Prozent aller Parktickets in Eberswalde werden so gratis ausgelöst. © MOZ/Thomas Burckhardt

Obwohl die Christdemokraten zuvor bereits im Bauausschuss mit ihrem Begehren gescheitert waren, hielten sie an dem Ansinnen fest. Fraktionschef Uwe Grohs warb vor der Abstimmung im Parlament noch einmal für die Neuregelung. Die Diskussion, so Grohs, habe gezeigt, wie brisant das Thema sei. Bei der MOZ-Onlineumfrage hatten bekanntlich gut 57 Prozent der Teilnehmer den Vorstoß begrüßt. Zudem stärke kostenfreies Parken die Innenstadt und den Handel dort, argumentierten die Antragsteller. Einkaufen im Zentrum werde so attraktiver.

Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde) schloss sich dieser Auffassung an. Zumindest teilweise. "Wir sind für generell kostenloses Parken in der City." Weshalb der Vorstoß der CDU "nur einer kleiner Schritt" sei, aber ein richtiger, befand Pischel. Die angeblichen Mehrkosten beziehungsweise Mindereinnahmen von 20 000 Euro, die laut Verwaltung durch die Erhöhung von 20 auf 30 Minuten entstehen, seien mit Blick auf andere Summen, über die im Rathaus und im Parlament verhandelt wird, "kleinlich". Dagegen stünde gewissermaßen ein großes Stück Bürgerfreundlichkeit.

Ein Plädoyer, das prompt Götz Trieloff (FDP) auf den Plan rief. "Mit denselben Gründen könnten wir eine Abschaffung der Hundesteuer oder eine Halbierung der Gewerbesteuer fordern", machte er seinem Unmut kräftig Luft. "Diese Diskussion läuft in eine völlig falsche Richtung." Die Frage des Gratis-Parkens sollte im Zusammenhang mit dem sogenannten Parkraumbewirtschaftungskonzept beraten werden, warb Trieloff.

Dem pflichtete Frank Banaskiewicz (Bürgerfraktion Eberswalde) bei: "Wir sollten die Evaluierung, die die Verwaltung angeregt hat, abwarten." Denn die Ausdehnung des kostenfreien Parkens verknappe gleichzeitig das Angebot im Zentrum. Statt drei könnten dann nämlich nur noch zwei Autofahrer pro Stunden ihren fahrbaren Untersatz abstellen. Deshalb votierte Banaskiewicz gegen den Antrag der CDU. Wie auch die Mehrheit des Parlaments insgesamt.

Die Rathausspitze hatte im Vorfeld angekündigt, 2018 das Bewirtschaftungskonzept überprüfen und auswerten zu wollen. Mit der Verlängerung des kostenfreien Parkens würde die Stadt nicht nur auf Einnahmen verzichten, sondern müsste gleichzeitig 18 Parkautomaten in der Stadt umprogrammieren.