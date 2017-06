Wildschweinpopulation reduziert

artikel-ansicht/dg/0/

In der 1860 Hektar großen und eingezäunten Kernzone der Döberitzer Heide ist die Jagd nicht erlaubt. Die Wildschweine zogen sich in den vergangenen Jahren hierher zurück und vermehrten sich ungestört. In Frühjahr 2016 wurde mit dem Veterinäramt des Landkreises Havelland ein Einvernehmen darüber erzielt, dass in Ausnahmefällen in der Kernzone Schwarzwild "entnommen" werden darf. Die Behörde muss Maßnahmen veranlassen, sobald Seuchengefahren oder Hungertod die Wildtiere bedrohen oder starker Wildschaden droht."Der Betriebsplan hilft uns, diese Probleme besser in den Griff zu kriegen", sagte Vorstand Michael Beier von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Im vergangenen Winter 2016/17 war das Schwarzwild in einem schlechten Ernährungs- und Gesundheitszustand. Es fehlte an Nahrung, die für die ausreichende Ernährung des Schwarzwildes nötige Eichelmast war nicht verfügbar. Der dauerhafte Bodenfrost im Winter 2017 erschwerte die Erreichbarkeit von Nahrung im Boden. Der Zustand der Population verschlechterte sich seit Januar dramatisch, das Schwarzwild magerte ab und Räude trat auf. Diese Faktenlage zwangen die Heinz Sielmann Stiftung und die zuständige Veterinärbehörde zu handeln.

Die Entnahme des Schwarzwildes durch den Jagdausübungsberechtigten Bundesforst Westbrandenburg wurde veranlasst. Zugleich wurde der Jagddruck außerhalb der Kernzone auf allen anderen Flächen deutlich erhöht, um die Schwarzwildpopulation deutlich zu verringern. Auf den Sielmann-Flächen sind von Oktober 2016 bis April 2017 250 Stück Schwarzwild erlegt worden. Dazu kommen 245 Wildschweine, die in der Kernzone entnommen worden sind. Durch eine gezielte Bejagung von nachrangigen Bachen wurde damit auch die Forderung der Obersten Jagdbehörde Brandenburgs erfüllt. Demnach sollen mindestens zehn Prozent der Bachen im Gesamtabschuss erlegt werden. Im Durchschnitt wurden über alle Flächen 13 Wildschweine pro 100 Hektar Bejagungsfläche erlegt.

Für das Jahr 2017 erwartet Rainer Entrup, Bundesforst Westbrandenburg, eine viel geringere Schwarzwildpopulation als im Vorjahr. Die wirkungsvolle und spürbare Entnahme in der Kernzone und die Verluste in der Gesamtpopulation haben den Anteil reproduktionsfähiger Bachen sichtbar vermindert, meinte er. "Die gezielte Anlage von Schussschneisen im Getreide in den Grenzbereichen zum Wald sollte zur Regel in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Döberitzer Heide werden.", betonte Entrup weiter. "Dem dienen auch die regelmäßigen Gespräche mit den Landwirten und den Jägern sowie den Behörden im Umfeld der Döberitzer Heide", unterstrich wiederum der Stiftungsvorstand. Für die Sielmann-Stiftung sei die Jagd ein wichtiger Bestandteil zur Durchsetzung von Naturschutzzielen. "Wir unterstützen eine verantwortungsvolle Jagd", sagte Michael Beier. "Wenn die Jagd im Sinne einer nachhaltigen Nutzung und zeitgemäß praktiziert wird, bedeutet dies keinen Widerspruch zum Natur- und Artenschutz".

Udo Appenzeller, Präsidiumsmitglied des Landesjagdverbandes aus Falkensee, bezeichnete die Bejagungsaktion gegenüber dieser Zeitung als "lobenswert". Er gehörte unter anderem zu den Kritikern, die eine Bejagung noch im Februar gefordert hatten. Seinerzeit war der Status quo für ihn "ein unhaltbarer Zustand". "Es könnte sein, dass es nun reicht, aber das hängt auch davon ab, ob wir einen harten Winter haben werden, Stichwort natürliche Auslese. Wir sollten deshalb noch abwarten, ob die Aktion wirksam gewesen ist."