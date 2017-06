artikel-ansicht/dg/0/

Das bringt der Tag in Paris

Paris (dpa) Nach dem Regenchaos am Dienstag kommt es in Paris am Mittwoch zu einem unterhaltsamen Mammutprogramm. Um alle Partien über die Bühne zu bringen, geht es drei Stunden früher los als geplant. Schon um elf Uhr beginnen die ersten Spiele in den großen Arenen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579350/





Nach dem Regenchaos am Dienstag kommt es am Mittwoch in Paris zu einem Mammutprogramm.



© Christophe Ena/AP/dpa