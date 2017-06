Der Eiskeller des Barnim

artikel-ansicht/dg/0/

Die Idee, eine Landschaft des Jahres zu postulieren, sie sei langsam gewachsen. "Zwei Jahre etwa haben wir drüber diskutiert", sagt Gerd Lutze, Präsident der Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Märkischen Eiszeitstraße. Im vorigen Jahr wurde es dann schließlich konkret, hat der Verein das Projekt in eine Form gegossen - und mit den Vorbereitungen begonnen.

Mit der Kür wolle der Verein, der sich 1993 gegründet hat, das Augenmerk der Besucher, aber auch der Bewohner auf "besonders interessante Landschaften" richten. Bei der Premiere 2017 hat die Märkische Eiszeitstraße gleich zwei Landschaften in den öffentlichen Fokus gerückt: in der Uckermark die Uckerseerinne und im Barnim das Biesenthaler Becken. Gleichzeitig wollen die Akteure das aktuelle Wissen, die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung bündeln und konzentrieren. Im Ergebnis der Arbeit sind deshalb auch zwei Broschüren in der Reihe "Entdeckungen entlang der Märkischen Eiszeitstraße" erschienen: Heft 18 zum Biesenthaler Becker sowie Heft 19 zur Uckerseerinne.

Diese Publikationen, so betont Gerd Lutze, seien mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse sowie in enger Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Akteuren entstanden. Im Fall des Barnim waren dies vor allem der Naturpark Barnim, der Naturschutzbund NABU, die Naturfreunde, die Stadt Biesenthal und das Amt Biesenthal-Barnim. Beispielsweise zählen Naturparkchef Peter Gärtner und Andreas Krone vom NABU mit zu den Autoren des Heftes. Trotz des wissenschaftlichen Anspruchs habe man sich um eine populärwissenschaftliche und allgemein verständliche Darstellung bemüht. Eben um die Broschüren auch für Touristiker und Touristen interessant zu machen. Und erstaunlicherweise sei dies offenbar gut gelungen. "Der große Zuspruch überrascht uns", gesteht Gerd Lutze. Die erste Ausgabe von Heft 18 sei schon fast vergriffen. So dass die Mitglieder der Märkischen Eiszeitstraße über einen Nachdruck nachdenken. Auch die Resonanz bei Vorträgen sei sehr positiv. Allein das Interesse von Schulen sei übersichtlich, hofft der Verein noch auf eine verstärkte Nachfrage.

Was macht das Biesenthaler Becken nun so einmalig, so interessant? Diese Landschaft sei gewissermaßen "der Eiskeller des Barnim", sagt Lutze. Die Gegend war "lange mit Toteis gefüllt", das langsam "ausgetaut" ist. Über 16 000 Jahre habe die Eiszeit die heutige Landschaft geformt. Mit den Seen und Fließen, aber auch mit den so typischen Kames. Das seien kleine, sandige Hügel in der Niederung, in großen vermoorten Flächen. Entstanden durch den Sedimenteintrag mit dem Schmelzwasser.

Wanderer und Radtouristen haben - ebenso wie aktuell der Biber - das Biesenthaler Becken längst für sich entdeckt und erschlossen. Der Präsident der Märkischen Eiszeitstraße verweist etwa auf den Fernradwanderweg Berlin - Usedom, der durch das Becken führt. Aber die Landschaft und deren Entstehung zu erklären, das fiel bislang doch etwas schwer. Die Lösung des Problems haben Gerd Lutze und Joachim Kiesel in 2D- und 3D-Visualisierungen gefunden. Mit einer neuen, innovativen Methode des Laserscannens sei es Kiesel gelungen, auf der Basis digitaler Geländemodelle Landschaften und Naturräume in ihrer räumlichen Konstellation zur Geltung zu bringen. So werde das Biesenthaler Becken erstmals für viele überhaupt als solches sicht- und erlebbar, würdigt Lutze die Leistung seines Kollegen Kiesel. Gut erkennbar seien jetzt die Abflussrinnen, etwa der Verlauf der Finow.

Weitere Informationen unter www.eiszeitstrasse.de; einige Exemplare von "Biesenthaler Becken" (Heft 18) sind noch im Buchhandel erhältlich