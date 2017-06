Geglückter Neustart in der Heimat

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) 20 000 Einwohner hat die Stadt seit der Wende verloren. Auch Marko Weißer floh einst in den Westen, arbeitete dann lange Jahre in Berlin. Vor fünf Jahren wagte er in seiner Heimatstadt einen Neuanfang und ist heute mehr als zufrieden über diesen Schritt.

Marko Schmidt ist etwas über 40, als er 2012 die Firma Werbe- und Folientechnik Schmidt in Schwedt gründet. Schmidt ist Schwedter, 1971 hier geboren. Er gehörte zu denen, die aus der damals noch existierenden DDR über den Zaun der Prager Botschaft flohen. Erst trieb ihn der Sozialismus weg. "Das konnte ja nichts werden", war er nach den ersten Erfahrungen als Facharbeiter im Wohnungsbaubetrieb überzeugt. Nach Hilfsjobs im Westen kam er zwar zum Wohnen nach Schwedt zurück. "In die DDR sehnte ich mich nicht zurück, aber die Kumpel haben mir doch gefehlt", gesteht er ein. Er lernte neu und schulte um, verließ aber Schwedt für den Job wieder, weil ihm das, was er in der Region verdiente, nicht reichte. Die eigene Firma für Scheibentönung gründete er in Berlin, weil es in Schwedt schon drei Werbefirmen gab. Acht Jahre später ist er das Pendeln satt und kehrt gänzlich heim.

Inzwischen ist der gelernte Kranfahrer, Heizungs- und Lüftungsbauer, IT-Systemelektroniker und Autofolierer in seiner Heimat Inhaber einer eigenen Firma, Arbeitgeber für zwei Angestellte und feiert demnächst das fünfte Firmenjubiläum. "Jetzt kann ich sagen, dass es geklappt hat. Die Firma läuft gut, ich kann mich über Aufträge nicht beklagen, es war eine gute Entscheidung, nach Schwedt zurückzukehren", sagt Mark Weißer heute.

Bekannte nennen ihn immer noch "Schmidti", auch wenn er seit der Heirat mit Katrin Weißer vor drei Jahren nun ihren Nachnahmen trägt. Namen sind ihm nicht so wichtig. So wie bei seiner Firma. Bei den Kunden hat sich Scheibentönung-Schwedt oder Folien-Schmidt herumgesprochen. Wer seine Autoscheiben abdunkeln möchte oder das ganze Auto in neuer Farbe, mattschwarz, in Carbon-Look oder mit Fotomotiven erstrahlen lassen will, ohne es zu lackieren, der findet "Schmidti" alias Marko Weißer auch so. Inzwischen ist der Schwedter mit seiner Firma in das ehemalige VW-Autohaus Knebel umgezogen und hat in Berkholz-Meyenburg gebaut. "Ich bin angekommen in meiner alten Heimat", sagt er.