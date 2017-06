artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Rathenow (MOZ) Jetzt einschreiben und ab dem Wintersemester 2017 wohnortnah studieren. Am 1. Juni begann die Einschreibefrist an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) - auch für duale Studiengänge wie Augenoptik/ Optische Gerätetechnik, für die man sich ausschließlich zum Wintersemester eintragen kann.

Insgesamt 21 Studiengänge stehen zur Wahl. Die THB betrachtet kleine Arbeitsgruppen, praxisbezogene Projekte und persönliche Betreuung durch mehr als 60 Professorinnen und Professoren als ihre Vorteile, die sie bietet. Acht Fächer können auch dual studiert werden: Wirtschaftsinformatik, Medizininformatik, Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen sowie die Augenoptik/ Optische Gerätetechnik. Deren Professoren heißen Dr. Martin Regelhy und Dr. Justus Eichstätt. Letzterer ist gebürtiger Rathenower, der zunächst den Beruf des Augenoptikers erlernte, und anschließend Augenoptik in Wolfsburg sowie Photonics an der Technischen Hochschule Brandenburg studierte. Eichstätt war als Entwicklungsingenieur in Berlin tätig, ehe er 2013 am Lehrstuhl für angewandte Lasertechnik an der Universität Twente in den Niederlanden promovierte. Bis zu seiner Berufung als THB-Professor arbeitete er im Oberstufenzentrum Havelland.

Der Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik wurde erst 2016 an der THB gestartet. Er wird in Kooperation mit der in der Optikstadt Rathenow ansässigen Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg gestaltet. Er verbindet die medizinisch geprägte Augenoptik mit zusätzlichen ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen über Funktionsweise, Entwurf, Bau und Betrieb von modernen medizintechnischen Geräten. Dabei liegt der Fokus auf medizinisch-optischen Mess- und Diagnosesystemen.

Die THB-Studiengänge sind mit Ausnahme des Master-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre nicht zulassungsbeschränkt. Studieninteressierte können sich direkt im Online-Bewerberportal auf www.th-brandenburg.de einschreiben. Nach Zusendung des unterschriebenen Immatrikulationsantrags und der Überweisung des Semesterbeitrags ist der Studienplatz sicher. Voraussetzung ist eine gültige Hochschulzugangsberechtigung: Fachabitur, Abitur oder eine Berufsausbildung mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung.