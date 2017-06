Von einer kleinen Idee zur großen Aufgabe

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Es ist eine kurze, doch gleichzeitig auch eine lange Geschichte. Das ist für Norbert Weich, von Beginn an Vorsitzender der Bernauer Tafel, in Anbetracht der Vereinsgeschichte kein Widerspruch. "Wir mussten in den letzten Jahren immer wieder viel ausprobieren und dazulernen", erzählt er. Die Entwicklung der vor 15 Jahren gegründeten Hilfsorganisation ist bis Freitag in einer Fotoausstellung im Forum Bernau dokumentiert. "Von einer kleinen Idee zu einer großen Aufgabe" - ist dort zu lesen. Auf einem der dort ausgestellten Fotos ist ein weißer Transporter vor einer Lagerhalle zu sehen. "Unser erstes Tiefkühlfahrzeug", sagt der Vorsitzende. Mittlerweile seien vier solcher Fahrzeuge im Einsatz, drei bis vier Tonnen Lebensmittel transportierten sie täglich.

Dazu beigetragen, dass sich die Tafel als feste Institution für hilfsbedürftige Menschen etabliert hat, haben laut Weich vor allem die vielen Helfer, Spender sowie Sponsoren. Auch das zeigen die Fotos in der Ausstellung, auf denen zum Beispiel auch das Gebäude an der Rüdnitzer Straße zu sehen ist. Der Vorsitzende erläutert wie während der 96-Stunden-Aktion des rbb das Gebäude von Grund auf erneuert wurde: Die Ausgabestelle wurde vergrößert sowie ein Café und ein Sozialkaufhaus für Möbel sind entstanden. Damals habe vor allem die Tafelbewegung den entscheidenden Anstoß für die Gründung gegeben "Wir wollten vor allem den Kindern helfen und den Überschuss in den Geschäften auch den Ärmsten zugute kommen lassen", erinnert sich der 66-Jährige. "Doch die gesellschaftlichen Ereignisse haben uns eingeholt." Anders als der Vorsitzende damals noch gedacht habe, ist die Arbeit solcher Hilfsorganisationen auch mit der Zeit nicht obsolet geworden - im Gegenteil.

An mittlerweile acht Standorten im Barnim, Niederbarnim und in Märkisch-Oderland verteilen heute mindestens 70 überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel Lebensmittel an Bedürftige. In der kommenden Woche kommt ein weiterer Standort in Bernau-Süd hinzu. Vor allem der Niedriglohnsektor sowie die Altersarmut sind laut Weich die Gründe dafür, dass viele Menschen heute nicht vom Wohlstand profitierten. "800 bis 1000 Bürger kommen jede Woche zu uns", sagt er. In der Tafelküche in Bernau werden täglich 50 bis 80 warme Mahlzeiten zubereitet. Die Ausstellung zeigt, wie das logistische Netzwerk der Tafel in den 15 Jahren seit seiner Gründung stetig ausgebaut und erweitert wurde.