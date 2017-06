CDU lehnt Kreisreform weiter ab

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Im Vorfeld der Regionalkonferenz der CDU Brandenburg am 8. Juni in Prenzlau, auf der über den weiteren Verlauf der Volksinitiative "Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen" informiert wird, hat sich der Barnimer CDU-Kreisvorstand erneut einstimmig gegen die geplante Kreisgebietsreform ausgesprochen. "Wir lehnen die von der rot-roten Landesregierung geplante Kreisgebietsreform auch nach den neuerlichen Änderungen weiterhin ab und bekennen uns zur Eigenständigkeit und zum Erhalt unseres Landkreises Barnim", erklärt Kreisparteichef Danko Jur. Die CDU Barnim werde Initiativen zum Erhalt der jetzigen Kreisstrukturen aktiv unterstützen, kündigt er an.