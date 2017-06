Mai brachte 40,5 Liter auf den Quadatmeter

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Im Mai hat es nur an sieben Tagen geregnet."Das war deutlich weniger als im April", resümiert Hobby-Meteorologe Gunter Pröhl. Allerdings bedeuteten selbst diese sieben Tage im Vergleich zum Mai 2016 ein großes Plus. Da war nur an einen einzigen Regen gefallen, ganze drei Liter. In diesem Jahr registrierte Pröhl allein am 4. Mai 17 Liter. Insgesamt entsprach die Niederschlagsmenge im Mai 2017 mit nur einem halben Liter Abweichung dem des langjährigen Mittels von 40,5 Liter, hat der Seelower errechnet. "Extremabweichungen zu diesem Wert gab es 2016 mit nur drei Litern und 2007 mit 119 Litern", erläutert der Rentner.