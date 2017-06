Selbsthilfeprojekt in Kamerun angeschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Neuenhagen (hei) Was vor zehn Jahren als Kinder-Entertainment begann, geht heute weit darüber hinaus. Renate Perner aus Bad Freienwalde und Lutz Flügge aus Neuenhagen sind heute in Kamerun mit ihrem Selbsthilfeprojekt unterwegs, um Erwachsene in Workshops zu unterrichten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579360/

Ihr diesjähriger Aufenthalt liegt erst wenige Wochen zurück. Die Erinnerungen daran sind noch frisch. Freudestrahlend präsentiert Renate Perner eine bunte Kette, die sie ansonsten um ihren gebräunten Hals trägt. Solche Ketten habe sie mit jungen Frauen in Bamenda, in Kamerun hergestellt. Eine uralte Technik, sagt die gelernte Kunsterzieherin und Heilerziehungspflegerin. Dazu werden farbige Papierstreifen geschnitten, gerollt und zu einer Kette zusammengefügt. Die Frauen hätten sehr viel Freude daran gehabt. Nun könnten sie ihr Wissen an Kinder weitergeben. Darum gehe es schließlich in ihrem Selbsthilfeprojekt, so Renate Perner.

Während die 64-Jährige ihre Zeit Erwachsenen widmete, wendete sich Lutz Flügge (65) in Alahkie und Bamenda Kindern zu, versuchte ihnen physikalisches Wissen zu vermitteln. "Wir haben Rückstoß-Autos gebaut, die von Luftballons angetrieben werden", erzählt Lutz Flügge und zeigt ein paar Fotos. Der Blick darauf verrät es - alle waren mit großer Begeisterung dabei.

Zum achten Mal weilten Renate Perner und Lutz Flügge mit ihrem Projekt in Kamerun. Unterstützt wurden sie von den Nichtregierungsorganisationen DGFK und CAT unter der Leitung von Professor Norbert Pintsch. Und wie in jedem wurden sie auch in diesem Jahr sehnsüchtig erwartet. Inzwischen haben sie Freunde gefunden und sind, wie sie stolz berichten, Mitglieder der Königsfamilie in Alahkie. "Ich bin die Mutter vom Prinzen und Lutz Flügge ist der Bruder vom König", sagt Renate Perner. Natürlich seien sie auch im Besitz der Königskleidung - lange, bunte Kleider. Über ihren Aufenthalt berichte jedes Jahr die örtliche Presse.

"Uns liegen vor allem die Kinder am Herzen", erklärt Renate Perner den Grund für das seit Jahren währende Engagement in dem Land in Zentralafrika. Den Großteil der mit dem dreiwöchigen Aufenthalt verbundenen Kosten tragen die beiden selbst. Statt eines Hotels logieren sie in einfachen Zimmern der Baptisten-Mission in Bamenda. Und zu essen gibt es statt Steaks und Gemüse vor allem Tütensuppen. "Und Salami, die ich mir aus Deutschland mitnehme", lacht Lutz Flügge.

Für ihr Selbsthilfeprojekt sind Renate Perner und Lutz Flügge auf Spenden angewiesen. Während sie in den letzten Jahren noch Sachspenden mit nach Kamerun genommen haben, wollen sie darauf möglichst verzichten. Die Einreisebestimmungen und vor allem der Transport über kilometerlange Huckelpisten werde immer komplizierter und abenteuerlicher, meint Renate Perner. In der Vergangenheit hätten sie zentnerweise Gepäck dabei gehabt, unter anderem Solar-Platten. Das sei nicht mehr möglich. Deshalb hoffen sie auf weitere finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie die Spenden verwendet werden, darüber können Renate Perner und Lutz Flügge jederzeit Auskunft geben. Von ihren Reisen erzählen sie gern per Power-Point-Präsentation und mit nach Jahren geordneten Fotoalben. Von ihrem diesjährigen Aufenthalt werden sie am 8. Dezember im Haus der Naturpflege berichten.